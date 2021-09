Tizón: “Aún nos falta acoplamiento”

Justo por lo visto sobre el terreno de juego, agridulce por el hecho de haber dispuesto de las últimas ocasiones, y con la enseñanza de que el equipo aún debe recorrer un largo camino hacia la excelencia. Es la valoración que el entrenador del Alondras, José Tizón, realiza del empate de su equipo ante el Estradense (2-2) en un choque que sirvió asimismo para ver el debut de dos jóvenes valores como el central Ángel Landeira y el portero Raúl Alonso.

El técnico vigués ya había advertido de la peligrosidad de un rival que llegaba a O Morrazo sin haber puntuado pero con múltiples cualidades, y sus expectativas se confirmaron. “En la primera jornada acusaron las bajas y en la segunda una temprana expulsión, pero estarán peleando por el playoff”, señala, antes de reconocer que el encuentro del domingo “era una buena vara de medir para ofrecer nuestra mejor versión ante un gran equipo y saber en qué punto nos encontramos”. Y para él la conclusión es sencilla. “Nos falta acoplamiento y aún tenemos que ir creciendo poco a poco”, subraya.

Además de los numerosos cambios en la plantilla con respecto al año pasado –de mediocampo hacia adelante solo continúan Cacheda, Mauro y Firi– el Alondras está acusando cierta falta de continuidad en su once en estas primeras jornadas de Liga. “En pretemporada en la Copa RFEF pudimos trabajar con un equipo más o menos determinado, pero ahora las lesiones nos han forzado a cambiar”, afirma. Esto tiene en su opinión una doble lectura. “Por una parte te da opciones a activar a todos los jugadores de la escuadra, pero por otra es más difícil encontrar un bloque”, añade.

Dentro de las consecuencias positivas hay que apuntar el estreno de Ángel Landeira y Raúl Alonso, que tenían la peliaguda misión de reemplazar a dos hombres de la presencia de Abel y de Martín. Para Tizón ambos superaron con nota este primer examen. “”Ángel cumplió muy bien, sin errores, seguro e hizo un buen trabajo. Y Raúl también cumplió, dando bastante seguridad al equipo”, dice.

Del partido en sí valora que los suyos hubiesen ido de menos a más. “En la primera parte nos sacaron el balón y nos costó. Aunque sin que nos creasen ocasiones claras fueron mejores. Nos desajustamos pero tuvimos dos buenos contragolpes con Mauro y Javi”, relata. Estuvo más conforme con el juego de su equipo en la reanudación. “Se igualaron las fuerzas, tuvimos más la pelota y apretamos más arriba. e incluso tras el 2-2 nos volcamos y tuvimos ocasiones para ganar”, completa el técnico.

Lo cierto es que el Alondras le sigue sacando un enorme partido a las acciones a balón parado y frente al Estradense sumó un tanto más de esta guisa, con un remate de cabeza de Aitor Díaz. Ya son tres de los cuatro que lleva en Liga el cuadro cangués. “Tenemos buenos lanzadores y muy buenos rematadores. aunque es cierto que en ataque combinativo nos está costando generar ocasiones”, reconoce el preparador.

El duelo del próximo miércoles ante el Leioa, primero de la fase nacional de la Copa RFEF para el conjunto alondrista, ya tiene horario. Será a las 19.30 cuando el Alondras busque el pase a los octavos de final de este torneo. La expedición canguesa partirá un día antes, el martes 5, con destino a tierras vascas, en donde pernoctará de cara al trascendental choque. Lo hará con numerosas e importantes bajas, tanto por cuestiones laborales como por lesión, por lo que José Tizón anticipa que incluso se verá obligado a recurrir al equipo juvenil para presentar una convocatoria de 16 futbolistas. De momento es seguro que no viajarán tres titulares como Jesús, Aitor Díaz y Ube por trabajo. Pero a ellos también se une Cacheda, sancionado al haber visto tres cartulinas amarillas en la fase autonómica de este torneo.

Y no serán los únicos hombres con los que no pueda contar Tizón, ya que la enfermería genera bastantes dudas. Manu Vilán será otra baja segura y habrá que ver la evolución de futbolistas como Martín y Abel, que no estuvieron en el choque de Liga ante el Estradense. En cambio sí podría reaparecer Pablo García tras la fractura en la mano sufrida en el primer partido de Copa RFEF ante el Pontevedra. El lateral podría recibir el alta estos días y la idea de Tizón es la de darle minutos para que vaya adquiriendo ritmo de competición.

Con todo, la intención del entrenador vigués no es otra que reservar a sus mejores elementos para la Liga y dar la alternativa a futbolistas menos habituales en el once que se mida al Leioa. “Vamos a competir y a hacerlo lo mejor que podamos”, subraya. Sin embargo, el largo viaje y las ausencias en el once dejarán muy mermado al conjunto de O Morrazo.

Apenas se han disputado tres jornadas de Liga y el Alondras ya tiene su primera baja oficial. Fernando Muelle, “Nano”, ha abandonado la disciplina del equipo rojiblanco para emprender viaje de regreso a Suiza. Una oferta irrechazable en el ámbito laboral aleja al lateral izquierdo del club cangués en la que era su segunda etapa, después de haber estado en la campaña 2011-2012, en la que llegó a disputar la fase de ascenso a Segunda División B.

Nano apenas ha disputado siete minutos de competición oficial esta temporada (ante el Silva). Sin embargo, la demarcación que ocupaba es una de las mejor cubiertas de la plantilla, con Pablo García, Anxo Vilas y Guille como opciones, por lo que tampoco preocupa en exceso su salida.

El club sí acelera las gestiones en los últimos días para tratar de conseguir algún refuerzo que eleve la cifra de 20 futbolistas que tiene ahora Tizón a su disposición. Con dos fichas libres la prioridad es la de contratar a un futbolista de perfil ofensivo, que pueda ocupar una de las bandas, o incluso la mediapunta, si bien ahí el técnico cuenta con más recursos en la actual plantilla. Pero tampoco se descarta que pueda llegar algún jugador de diferente perfil siempre y cuando sea una buena oportunidad de mercado.