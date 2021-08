El Frigoríficos inicia la reconquista de O Gatañal

En un formato reducido y lejos por segundo año consecutivo del habitual atrio de Darbo, pero con la misma ilusión que le ha permitido sumar más de dos décadas en la élite del balonmano español. Así se presentó oficialmente el Frigoríficos del Morrazo ante los aproximadamente dos centenares de personas, entre aficionados y autoridades, que se dieron cita en las inmediaciones del Concello de Cangas. El club presidido por Alberto González levantó de este modo el telón a una temporada en la que se confía en ir dejando atrás de forma progresiva la pandemia del coronavirus y lograr el regreso de la normalidad pre-Covid. O, tal y como reza el lema de su campaña de socios, reconquistar O Gatañal.

Los deseos de cara a la nueva temporada se fundieron con el recuerdo a los históricos que han dado un paso al lado. En la mente estaban dos jugadores que han dejado especial impronta en el equipo, como Dani Cerqueira y Alen Muratovic, pero también el que fue delegado durante prácticamente 20 años, José Manuel Piñeiro. Recibió una camiseta firmada por la plantilla de la pasada temporada y se la entregó otro histórico del Balonmán Cangas, su fundador y expresidente Manuel Camiña.

El Cangas se presenta entre el deseo de sufrir menos y el recuerdo a glorias como Cerqueira o Muratovic

También fue Camiña el encargado de entregar otra camiseta firmada al periodista de la Cope Antonio Estévez, que superó el Covid tras una larga lucha. Entre el público presente se encontraban el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete; el presidente de la Federación Gallega de Balonmano, Bruno López; el diputado provincial de Deportes, Gorka Gómez; y la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, además de miembros de la corporación.

Previamente la speaker del club, Sheila Lorenzo, ejerció de maestra de ceremonias para presentar a la plantilla de este año. Comenzó por el jugador que acumula más temporadas en la entidad, toda una vida para Rubén Soliño. Tras él llegaron Martín Gayo, Gerard Forns, Brais González.... hasta cerrar con Jenilson Monteiro y con el cuerpo técnico. En su tercera temporada en el Frigoríficos Juan Quintas releva a Dani Cerqueira en la capitanía del equipo y, como tal, tomó la palabra para iniciar la ronda de agradecimientos y mostrar su ilusión por la nueva temporada, su deseo de ver O Gatañal lleno. “Reconquistemos O Gatañal”, dijo para cerrar su intervención.

Nacho Moyano dio las gracias a todos “por apostar por este proyecto, por nosotros y por Cangas” y prometió lo único a su alcance, “trabajo, esfuerzo y sacrificio. Forza Cangas”. Bruno López triunfó con su discurso al hablar del carácter especial del Cangas como club, algo que para él se fundamenta en tres cuestiones, “O Gatañal, los valores y principios que fomenta en el día a día, y Manuel Camiña”, a quien agradeció “todo lo que has hecho por el balonmano”. Pero tampoco se olvidó de la empresa Frigoríficos del Morrazo. “Puede haber patrocinadores más grandes, pero no más fieles que Frigoríficos”, sentenció. Y dirigiéndose a Moyano le espetó con buen humor “Nacho, O Gatañal sabe sufrir, pero no es necesario”, un mantra que suscribieron los siguientes en tomar el micro y muchos de los asistentes al acto.

Gorka Gómez, por su parte, señaló que “Cangas es una villa especial” y recordó los éxitos de sus deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio en clave provincial para que Lete Lasa lo hiciese en clave autonómica al recordar que “el 70 por ciento de los gallegos en Tokio quedaron entre los ocho primeros”. El secretario xeral para o Deporte calificó metafóricamente a los deportistas de héroes celtas que descendían del Monte Pindo para triunfar, muchos de ellos en Cangas. Victoria Portas añadió a la lista de agradecimientos a la Marea Azul, la fiel afición canguesa, y Alberto González, presidente del Cangas, cerró las intervenciones con su deseo de seguir “un año más en la Asobal siendo la referencia del balonmano gallego”.

El acto se cerró con una fotografía de familia, la vigesimosegunda de la historia del club en la máxima categoría del balonmano nacional.