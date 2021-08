Nacho Salgado: “Tengo mucho que mejorar, pero estoy preparado para dar el salto”

La última de las incorporaciones del Frigoríficos del Morrazo ya está en Cangas. Nacho Salgado, central madrileño que acaba de conseguir con la selección española juvenil la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Croacia, fue presentado ayer oficialmente y se mostró tan humilde como ambicioso en esta nueva etapa que emprende. “Debo mejorar bastante en muchas cosas, sobre todo en defensa, pero también en el lanzamiento exterior y en general”, manifestó, antes de matizar que “estoy preparado para esta etapa. Es un salto bastante grande pero tengo ganas de trabajar desde el primer entrenamiento para asentarme en esta Liga”.

Con apenas 18 años de edad Salgado es uno de los jóvenes talentos del balonmano nacional y en apenas un año ha pasado desde los juveniles a la Asobal, con unos meses intermedios de experiencia en la División de Honor Plata en las filas del Ikasa, el equipo en el que ha crecido deportivamente. Allí coincidió con el que es su principal valedor, Nacho Moyano, y la principal razón de su fichaje.

“Moyano ha sido el principal factor. Es el entrenador que me ha enseñado a jugar al balonmano, y además vengo a un pueblo en el que se vive este deporte con mucha intensidad”. Añade que “el año pasado debuté en Plata con un equipo humilde como el Ikasa y ahora, con la confianza de Moyano y del club, me llegó esta oportunidad, que no podía rechazar”. El central madrileño llega a una escuadra con mucha gente joven y con un técnico acostumbrado a sacarles el máximo partido. “Él me conoce y sé que le da confianza a la gente joven. Yo necesito minutos y ahora debo ganármelos”, asegura.

La parte más positiva es que su presencia en la selección hace que Salgado haya llegado a Cangas con un buen punto de forma y que únicamente deba centrarse en conocer cuanto antes los sistemas del equipo. “Ha sido un verano muy duro, prácticamente dedicado a entrenar y con poco descanso, pero al final ha sido muy positivo con esta medalla de bronce”, afirma el jugador, a la vez que muestra su deseo de “integrarme en el equipo, aprenderme las jugadas y competir”. Además, asume que el sufrimiento es algo inherente a la historia del Cangas. “En Ikasa sufrimos desde el primer minuto y teníamos nueve finales por delante para no descender, así que estoy acostumbrado”, dice.

Salgado se define como un central “con buena visión de juego y un buen uno contra uno, pero debo mejorar bastante en todos los aspectos, especialmente en defensa y en el lanzamiento exterior”. Por su parte, Nacho Moyano dijo de su nuevo pupilo que “es un jugador al que conozco a la perfección y uno de los jóvenes talentos del balonmano nacional. Creo que está sobradamente preparado para dar el salto y es el momento idóneo para hacerlo”.

El preparador del Frigoríficos apunta que el área principal de mejora para Salgado es el físico. “Se va a dar cuenta de que tiene un gran margen de mejora, y a raíz de ahí será cuando pueda potenciar su labor defensiva. Si coge peso podrá ayudarnos tanto en la posición de 2 como en el avanzado, donde tendría un estilo similar al de Ribeiro”.