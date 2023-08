El Estradense anunció ayer su octava incorporación y, salvo sorpresa, la última. El elegido para cerrar la plantilla es el central argentino de 32 años Bruno Sebastián Caballero, un hombre que la pasada temporada militó en el Mosciano Calcio italiano y que actualmente estaba sin equipo. Caballero regresa de esta manera al fútbol gallego, donde vivió dos etapas diferentes en el Racing Villalbés. Su llegada permite a David Páez reforzar definitivamente el centro de la zaga, uno de los puestos con más carencias la pasada temporada y que este año tendrá cuatro opciones, con Caballero, Carabán, Elías Reyes y Ánder.

El central argentino se encontraba ayer en Murcia. El sábado pondrá rumbo a A Estrada para sumarse a los entrenamientos del equipo rojillo el lunes. Caballero llega sin embargo en buen estado de forma, ya que en las últimas dos semanas estuvo entrenando con el equipo de la Asociación de Futbolistas Españoles. “Conozco Galicia y conozco la categoría. Desde que me fui siempre tuve la intención de volver, así que cuando me llamó David fue fácil llegar a un acuerdo”, manifestó ayer el jugador, quien conocía personalmente al nuevo entrenador del Estradense a pesar de no haber coincidido nunca en el mismo equipo.

Caballero también conoce al Estradense, al que se enfrentó no hace mucho. Su última visita al Municipal de A Estrada fue en la fase de ascenso a Segunda RFEF, cuando el Estradense logró eliminar al Villalbés. “Tengo muchos amigos en el fútbol gallego y todos me dijeron lo mismo, que el Estradense es un buen club donde voy a encontrar gente muy seria. Con esas referencias no me costó decidirme”, afirmó.

Nacido en Totoras (Santa Fé-Argentina) en 1990, Bruno Caballero inició su carrera deportiva en el Racing Club, pasando después por equipos como el Atenas uruguayo, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Armenio y Tito Federal de Rosario. En el año 2017 llegó al Racing Villalbés, con una segunda etapa en la temporada 2020-21. También jugó en el Atlético Pulpileño, el Águilas y el Racing Murcia antes de probar fortuna en el fútbol italiano. Como curiosidad, Bruno Caballero es hermano de Pablo Caballero, delantero que pasó por equipo como Lugo, Almería o Cartagena y que actualmente milita en el Recreativo de Huelva.

Campaña de socios

El club ha puesto en marcha su campaña de socios, con una ligera subida de precios aprobada en asamblea. El carné masculino será de ochenta euros y el femenino de sesenta. El carné de pareja es de 105 euros y el familiar de 130. Para los menores de 25 años hay un carné joven a 30 euros. El Estradense utilizó sus redes para emitir un vídeo con directivos, jugadores, entrenadores e históricos del club pidiendo el apoyo de los aficionados.