Un escenario para confirmar el estatus de candidato al ascenso

El resultado de lo que suceda hoy a partir de las 18.00 horas en As Eiroas no será definitivo ni para el Bergantiños ni para el Arosa, pero sí será un golpe de autoridad. Para los de Carballo en modo de superar a un rival que era directo en la pelea por el ascenso directo, mientras que para los vilagarcianos significaría, además de enlazar una tercera victoria a domicilio, ganar en crédito anímico de cara a afrontar un play off que se le pondría muy a su alcance.

Acerca de como ve a su propio equipo para el test de calidad de esta tarde, Luisito Míguez señala que “después de dos victorias consecutivas fuera de casa y a jugando a buen nivel, más confianza no podemos tener. El equipo está perfecto, lo veo muy bien. Es un partido de los que gusta jugar y pagaría por ser futbolista y poder jugar. Para un entrenador es más complicado, pero para un futbolista jugar este tipo de partidos es lo mejor que hay”.

De la dificultad que encierra el Bergantiños, al técnico de los arlequinados no duda al apuntar que “es un rival que, por méritos propios, es el mejor. Lleva 24 partidos sin perder, solo perdió con el Celta C. Hay que reconocer su trayectoria y aplaudirle porque están demostrando que son los mejores”.

En la ida los de Carballo ganaron 1-3 en A Lomba. / Iñaki Abella

La calidad del rival no resta un ápice de motivación a los arlequinados: “Vamos a tratar de demostrarle que somos un equipo de su nivel, sabiendo que el Bergantiños es el único equipo de la categoría que se puede permitir el lujo de ganar sin jugar bien. Eso es mérito de la grandísima plantilla que tienen y de su cuerpo técnico”.

El partido se presenta casi como una oportunidad para que el Arosa reivindique su jerarquía: “Vamos muy esperanzados en poder demostrar que somos un equipo de su nivel. Además, estamos de terceros y queremos defender esa plaza en una liga en la que hay equipos de nuestro nivel fuera del play off. Eso quiere decir que también estamos haciendo cosas bien”.

Luisito también deja claro que “para ganarle al Bergantiños tenemos que rozar todos la perfección. Si estamos al nivel que creo que vamos a estar el partido va a ser muy difícil para nosotros, pero también para ellos”.

El Deportivo exigirá el máximo al necesitado juvenil

El juvenil arlequinado recibe a uno de los mejores equipos del país. / Iñaki Abella

Difícil también se presenta la empresa en División de Honor para el Arosa juvenil. Hoy se medirá en Zacande (11.00 horas) al Deportivo de A Coruña en un duelo a priori desequilibrado. Un total de 25 puntos marcan la diferencia en la clasificación a favor de los coruñeses. Con todo ello, el equipo de David López “Perú” comparece fortalecido anímicamente después de ganar al Coruxo poniendo fin a ocho jornadas sin una sola victoria. De la importancia de los puntos para los arlequinados habla el hecho de que solo tienen una ventaja de 3 puntos respecto a la zona de descenso. Todo ello a falta de solo cinco partidos para cerrar el curso.

