El Barbadás echó ayer más sal en la herida que se abrió durante el verano en el seno del Arosismo, no solo por llevarse los tres puntos de A Lomba ante una escuadra arlequinada que ha sido incapaz de conseguir una victoria en cuatro partidos, sino también porque la grada cargó ayer contra el cuerpo técnico, pidiendo la marcha de Luisito. Lo cierto es que ayer el Arosa fue un equipo muy plano, totalmente previsible y que apenas inquietó la meta de Borja Atanes, más allá de dos ocasiones claras de Sylla cuando el encuentro enfilaba su final. Es cierto que el arbitraje no ayudó, pero no puede ser la excusa de un partido que no respondió a las expectativas de un aspirante al ascenso a final de temporada ya que al Barbadás, que es un recién ascendido, le bastó con mantener un buen orden táctico y no cometer muchos errores en la primera parte. Los cambios de Luisito tampoco consiguieron cambiar la dinámica en la segunda y, solo al final, cuando el cansancio rompió el encuentro, el Arosa dio cierta sensación de peligro con sendos disparos de Sylla, uno rechazado por el portero y otro que se fue al larguero.

El inicio del partido no tuvo un dominador claro. Los dos equipos se enzarzaron en una lucha intensa en el centro del campo en la que apenas se hilvanaba alguna jugada de mérito y se cometían muchas imprecisiones en el pase. Sylla fue el que ejecutó el primer disparo a puerta del partido, un tiro tímido que atrapó Borja Atanes sin problema. El Barbadás se encontraba muy cómodo sobre el terreno de juego, con una línea de cinco muy adelantada que bloqueaba por completo a su rival. A ese buen posicionamiento se unió muy pronto la ventaja en el marcador. Falta en la frontal del área ejecutada al corazón del área, donde Nespereira cabeceaba sin oposición. El 1-0 levantó los primeros silbidos en A Lomba, con la grada muy descontenta con este inicio irregular de campaña. A pesar de quedar mucho tiempo por delante, al Arosa le entraron las prisas ante un rival que se veía refrendado en su plan de partido. Borja Míguez reclamó un penalti sin éxito en una caída en el área pero al Arosa le costaba mucho carburar y se estaba exponiendo a una contra del Barbadás aprovechando la velocidad de José Ramón y Xinzo. Los intentos del Arosa resultaban infructuosos, siempre aparecía una pierna para rechazar el balón o una cabeza para despejar. Si las cosas no salían en jugada, a balón parado tampoco. Con muchas imprecisiones pero con bastante ímpetu, el Arosa fue consiguiendo encerrar al Barbadás en su área, pero en los metros finales a los arlequinados se les fundían todas las ideas. De hecho, pese a ese acoso, Borja Atanes no tuvo ninguna intervención. La primera llegaría en el descuento de la primera mitad, en un centro desde la banda izquierda que conseguía rematar Sylla muy forzado a sus manos. Luisito decidió cambiar de estrategia tras el descanso introduciendo a Javi Pereira y Barroso en el campo. El Arosa pasó a jugar con una línea de tres centrales y acumuló hombres en ataque. La propuesta tardó en funcionar, pero pronto el Arosa comenzó a embotellar a su rival en el área. Sin embargo, la ocasión más clara fue para el Barbadás en una salida desde su campo que finalizó con un centro al área donde Xinzo no llegó a cabecear por milímetros. Al Arosa le faltaban las ideas y el Barbadás, después de haber resistido en las inmediaciones del área, comenzaba a lanzar contras con cierto peligro. El tiempo se le agotaba al Arosa. Martín Sánchez evitó el remate de Gabri en boca de gol, un tanto que hubiese sido desastroso para un Arosa que todavía creía. Creía Sylla que en el 81 le ganó la espalda a su par y, un tanto escorado, soltó un disparo que obligó a Borja Atanes a meter una mano salvadora. El partido se acababa y el Arosa seguía sin encontrar las ideas necesarias para superar las líneas del Barbadás. Ni siquiera en un fallo clamoroso de Borja Atanes, que dejó suelto un balón en el área que ni Sylla ni Javi Pereira supieron aprovechar. Fue a partir de ese momento cuando parte de la grada comenzó a cantar “Lusito vete ya”. Fue en ese momento cuando el Arosa trenzó su mejor jugada por la banda izquierda, una jugada que culminó con un centro raso al corazón del área, donde el remate de Sylla se fue al larguero ante la desesperación de grada y afición. El final del partido se convirtió en una pitada y en gritos de “Lusitio dimisión”, “Luisito vete ya”. Luisito: “Pido perdón a la afición, soy el único culpable” Luisito fue ayer el primero en reconocer que la imagen del Arosa ante el Barbadás no fue la más adecuada. “Pido perdón a la afición porque no hemos estado bien y aquí el único culpable de lo ocurrido he sido yo”, apuntaba. De todas formas, y reconociendo el pésimo partido de su equipo, el técnico insistía en que “no merecimos perder este encuentro, tuvimos las mejores ocasiones y el rival se encontró con un gol en su único disparo a portería y gracias a un error individual”. Reconoció que el mal inicio de temporada le está pasando factura al equipo, “cometimos muchos errores en la circulación de balón, pero los futbolistas no son unos petardos, confío en que, a base de trabajo, podamos cambiar la dinámica que llevamos porque el tenemos nivel para pelear por el ascenso”. No quiso responder a la cuestión de los cánticos asegurando que “lo que debo hacer es trabajar”. Ficha Técnica: Arosa: 0 Manu Táboas, Cotilla, Carús (Barroso, m. 46), Martín Sánchez, Pacheco (Marcos Mella, m. 64), Diego Enjamio, Concheiro (Brais Vidal, m. 58), Sylla, Iñaki Martínez, Rubo Blanco(Javi Pereira, m. 46) y Borja Míguez (Martín Diz, m. 52). Barbadás: 1 Borja Atanes, Nespereira, Ribao, Vilariño, Marc, Sergio Cuña, José Ramón (Gabri, m. 71), Toño (Brayan, m. 76), Juanma Justo (Marcelo, m. 67), Gabi Rivero, m. 76) y Xinzo (Isma, m.67). Goles: 1-0, m. 10: Nespereira Árbitro: Sergio Miguéns Santiago (Colegio santiagués), auxiliado en banda por Refojo Ferreirós y Rego Rodríguez. Amonestó a Xinzo, Vilariño, José Ramón, Gabi, Nespereira, Borja Míguez, Concheiro, Luisito, expulsado segundo entrenador do Arosa.