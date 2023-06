El Arosa de la temporada 23-24 comienza a tomar forma. El club presentará esta tarde a Antón Concheiro, un medio centro de 24 años de edad que llega a la escuadra arlequinada de la mano de Luisito. El propio jugador reconoce que “cuando me llamo Luis sabía que era una muy buena oportunidad para seguir creciendo como futbolista. Buscaba un proyecto ambicioso y, la verdad, no me lo pensé mucho: estoy en el lugar ideal”, explica ilusionado el jugador.

Concheiro se define como un “mediocentro de buen pie y buen golpeo de balón; un futbolista solidario con el equipo, me gusta abarcar campo y ser protagonista con el balón.” A pesar de su juventud, el centrocampista cuenta con una dilatada experiencia entre Tercera División y 2ª RFEF. Formado en las categorías inferiores del Deportivo de A Coruña, dio el salto al Laracha en Tercera División en la campaña 18-19. En la siguiente, comenzó la campaña en el Ourense CF antes de incorporarse al Estradense. En la 20-21 ficha por el Bergantiños, convirtiéndose en un jugador importante en el equipo que consiguió ascender a la 2ª RFEF. En esa categoría, en la que coincide con el Arosa, se afianza en la titularidad, disputando un total de 33 encuentros y dejando al equipo de Carballo en la sexta posición de la tabla. La pasada campaña la inicia en el Don Benito, en el grupo 5 de la 2ª RFEF, pero en el mercado de invierno cambia de aires y se incorpora al Barco en la Tercera División, donde juega nueve encuentros y no consigue evitar que el equipo ourensano acabe descendiendo a Preferente. El joven llega al Arosa con el objetivo de volver a ser un jugador importante y contribuir a que los arlequinados regresen a la 2ª RFEF. La incorporación de Concheiro es una de las cuatro que anunció Luisito el pasado sábado y que se irán confirmando a lo largo de los próximos días. Concheiro se une así a los once jugadores que han dado el visto bueno a su renovación de cara a la próxima temporada, que son Manu Táboas, Santi Figueroa, Pacheco, Nacho Carús, Martín Sánchez, Cotilla, Brais Pedreira, Brais Vidal, Iñaki, Borja y Sylla. A estos futbolistas se sumarán en la pretemporada los juveniles Sergio Prieto y Memet, además de todos los jugadores que terminan la etapa juvenil: Hugo Losada, Nico, Dani, Redondo, David Conde, Lucas García y Lucas Aguín. El club se encuentra también pendiente de los estudios de Álex Rodríguez y en las próximas fechas seguirá hablando con el resto de jugadores.