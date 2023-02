El camino hacia el ascenso comienza para Os Ingleses ante el líder

La Liga Galega de rugby entra en su fase decisiva. Al Os Ingleses le tocará luchar por el título en una liguilla de tres equipos a doble partido tras la cual los dos primeros clasificados disputarán la final.

Universidade de Vigo, CRAT Coruña y los vilagarcianos partirán esta segunda fase de la temporada con el balance acumulado en la primera. Por ello a Os Ingleses le tocará partir desde la tercera posición aunque en disposición de depender de sí mismo para hacer realidad la ilusión con la que iniciaron la competición.

La cita de esta tarde en Fontecarmoa (17.00 horas) es ante el líder, un Universidade de Vigo ante el que los de David Lema saben que “ganar sería un golpe encima de la mesa muy importante. CRAT no les ganó ningún partido y nosotros uno. En caso de repetir triunfo meteríamos mucha presión por el segundo puesto y sería un golpe de moral clave para nosotros”.

Acerca del plan de partido, el técnico de los locales tiene claro que “las claves pasan por no dejarles tener el balón. Son gente buena técnicamente y con una línea de tres cuartos muy habilidosa, pero si no le dejamos balones sufren porque no están acostumbrados a defender. A través de la delantera queremos hacer un desgaste físico para no permitirles tener balones de calidad”.