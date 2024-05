Del Bosque regirá la comisión que tutelará la RFEF

El exseleccionador Vicente del Bosque presidirá la comisión creada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para tutelar durante los próximos meses la Real Federación Española de Fútbol, según anunció ayer la ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. “Representa lo mejor del fútbol de nuestro país, no solo por sus éxitos deportivos, sino que es la representación más clara de una persona de gran calidad humana y ejemplo de honradez y respeto”, argumentó la también ministra portavoz, quien quiso “agradecer su compromiso con el deporte y con su país en general por representarnos tan dignamente frente a los retos que tenemos por delante con la Eurocopa y los JJOO”.

Del Bosque asume la presidencia de una comisión cuyas funciones todavía no están definidas, como tampoco su composición al completo. Se trata de una “comisión de supervisión, normalización y representación” inédita en el deporte español, que el Gobierno ha decidido crear ante la crisis de reputación que arrastra la RFEF desde el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, hace más de ocho meses.

La FIFA y la UEFA han demandado explicaciones al Gobierno sobre las funciones de esa comisión, al entender que podría ejercer una injerencia indebida en la autonomía del RFEF, una organización privada, aunque con funciones públicas delegadas, que orgánicamente depende de las estructuras del fútbol, aunque esté sujeta a la Ley del Deporte. El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, respondió a esta demanda de información asegurando que sería “irresponsable quedarse con los brazos cruzados”. Se refiere el secretario de Estado a que, ahora mismo, la RFEF está presidida por Pedro Rocha, un dirigente investigado en la causa penal que investiga la posible corrupción en la RFEF y expedientado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por la presunta comisión de varias infracciones muy graves mientras presidía la gestora.

Rocha fue proclamado el viernes y el lunes nombró a su junta directiva, además de anunciar la convocatoria de elecciones para el 10 de septiembre. El dirigente extremeño, no obstante, está a la espera de la decisión del CSD sobre su posible suspensión mientras se resuelve el procedimiento abierto por el TAD.

García Chaves, la candidata del CSD

Siempre discreta, a María de los Ángeles García Chaves, más conocida como ‘Yaye’ (Cáceres, 24 de mayo de 1986), aseguran quienes la conocen a fondo que es difícil verla alterada. Tranquila, seria, formal, abnegada, la nueva número 2 de la Federación Española de Fútbol es una persona accesible, pero tímida, a la que Pedro Rocha ha colocado como su mano derecha para sorpresa de muchos, pero no tanto de unos pocos. Incluso podría ser presidenta en el caso de que Rocha fuera inhabilitado. Creadora y fundadora del Femenino Cáceres hace 16 años, el entrenador del primer equipo y también en el origen, Ernesto Sánchez, dice que Yaye tiene tres puntos clave que distinguen su personalidad. “El primero es humildad, el segundo es que es muy trabajadora y el tercero es que es muy constante. Son tres valores básicos en cualquier puesto y sé que está sobradamente preparada”, asegura el técnico. “Con su sapiencia y saber hacer, va a hacer un buen papel y va a ser una muy buena representante de todo el fútbol”, pronostica quien mejor la conoce. “Es muy buena persona. Tiene todo para marcar una época”, recalca. “He tenido mucha suerte, mis padres desde pequeña me han apoyado y me han llevado a los partidos. Sin embargo, sí conozco casos de chicas que lo han pasado verdaderamente mal, hasta casos en los que tenían que entrenar a escondidas. En aquella época había padres y personas a las que les costaba aceptar que las chicas jugaran al fútbol”, decía Yaye en una entrevista.