Un último derbi clave para Celta C y Rápido

Último derbi vigués de la temporada (17:00 horas, Barreiro), con un Celta C Gran Peña y Rápido de Bouzas que llegan a la cita con urgencias, aunque de tipo diferente.

Los de Barreiro no quieren descolgarse del Bergantiños, que aprovechó el empate del jueves del filial céltico para ampliar su ventaja en cinco puntos. Y es que no podemos olvidarnos que el campeón del grupo logra el ascenso directo a Segunda.

La trayectoria de los celestes en la competición es inmaculada. De los veintiséis partidos disputados, tan solo ha perdido dos, con diez empates y catorce victorias. En Barreiro, el Celta C Gran Peña solamente ha perdido un partido, a principios del pasado mes de marzo, ante el Alondras. Además solamente ha empatado cuatro partidos, por lo que es un equipo sólido en su campo.

En el Rápido las urgencias vienen por acabar con la racha negativa de resultados. Solamente ha sacado uno de los últimos quince puntos disputados. Una situación que aleja al equipo de la zona alta de la clasificación y lo acerca a la zona de peligro.

Víctor Rodríguez recupera efectivos para el centro del campo, con la presencia de Xian y Diz. Pero no todo van a ser buenas noticias, ya que el jueves perdían por lesión a Carlos. En una carrera para hacerse con el balón, el jugador se echó la mano a la parte trasera del muslo y aunque acabó el partido, su participación fue testimonial.

No obstante, el gran problema que tienen los de Bouzas es la falta de pegada. El jueves Gastón Cellerino jugó unos minutos, pero todavía no está para salir en el “once” titular y arriesgar. Víctor Rodríguez apostó el jueves por Jon Almudí como hombre más adelantado. Lo cierto es que la apuesta le salió bien, a pesar de perder el partido. Jon consigue fijar bien a los centrales y a pesar de su juventud no se corta a la hora de entrar al choque. Por ello, no sería una mala opción la de jugar con dos hombres en punta, para que un segundo delantero aprovechara el juego de Almudí.

Lo que está claro es que será un partido en donde los dos equipos no se van a esconder, ya que necesitan los tres puntos. Es más, a estas alturas de la temporada, hasta un empate podría considerarse como un mal resultado, sobre todo teniendo en cuenta la igualdad que hay en la competición.