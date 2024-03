El Atlético se juega la temporada aferrado al Metropolitano y a Griezmann ante un Inter de récord

El tono de Diego Pablo Simeone en la previa a la vuelta de los octavos de Champions frente al Inter estuvo lejos de la conjura que se presume para un duelo en el que el Atlético se juega su temporada. Ante uno de los rivales más en forma de Europa, serio aspirante a repetir la gesta del curso pasado, donde fue finalista. Pero los rojiblancos tienen la obligación de competir para estar en cuartos. Sería un soplo de aire fresco para las arcas de un club en el que su mayor activo es su entrenador y una demostración de que, por lo menos en el Metropolitano, el club estás más que vivo.

"El sábado por la noche lo pasé mal -tras perder frente al Cádiz- y el domingo salió el sol otra vez. Sé lo que tengo, confío en mis jugadores y sé el equipo que voy a poner contra un grandísimo rival. Lo vamos a hacer bien". El mensaje del 'Cholo' está claro, sin embargo, su hilo de voz mostraba el agotamiento mental de un Atlético que es líder en la clasificación local de LaLiga, pero octavo en la visitante. Dos caras que le han privado de la regularidad y que sumen al club en una incómoda indefinición.

Simeone: "Griezmann nos da más soluciones"

"Hicimos un muy mal partido en Cádiz. Hay que cambiar el chip. No podemos seguir así. La Champions es otra competición y afrontamos el duelo en casa. Será diferente", justificaba Witsel, el encargado de dar la cara tras derrota en el Nuevo Mirandilla y quien volvió a tomar la palabra antes de la vuelta ante el Inter. El belga se ha erigido en apenas temporada y media en uno de los pesos pesados de un vestuario 'colchonero' en el que habrá una revolución estival. Será mayor según los resultados de un curso en el que han competido -y eliminado en la Copa del Rey- al Real Madrid.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en la rueda de prensa previa al duelo frente al Inter. / EP

Esta situación debería tener un valor emocional incalculable, pero el Atlético buscará una remontada sumido en una crisis de personalidad. La llave para resolver este conflicto la tienen hombres como Griezmann, quien no pudo participar por lesión en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey frente al Athletic. "Lo veo de la misma manera que los compañeros. Nos da más soluciones y posibilidades, tanto en lo táctico como en el juego. Esperemos que tenga el partido que él quiere hacer", dijo de él Simeone. No quiso cargar peso en el francés ni en la afición ni en nadie en particular.

"No puedo decir nada en estos momentos. Silencio y aceptar lo que ellos nos quieran dar", se limitó a asegurar el argentino sobre el público del Metropolitano. Será el primero que encienda la caldera cuando sea necesario. No obstante, en las horas previas, donde todo el mundo debería tener el partido en la cabeza, Simeone rebajó la tensión. El 9 de noviembre del año pasado, el 'Cholo' renovaba con el Atlético hasta 2027. El suyo es un ejemplo prácticamente inédito en el 'Viejo Continente' que solo igualaba Jürgen Klopp en el Liverpool. El alemán terminará su idilio a final de temporada.

La sangría defensiva que lastra al Atlético

Lo que Simeone necesita es renovar su ilusión y la de un grupo que se ha debilitado por la que ha sido durante años su línea vital. El argentino ha probado de todas las maneras. El Atlético empezó con Savic, Hermoso y Azplicueta. Al Real Madrid le ganó en casa con Savic, Giménez y Hermoso. Se vio superado en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey con Savic, Hermoso y Witsel. Ni Javi Galán ni Soyuncu, dos fichajes recientes, han aportado nada y ya están fuera del equipo. Uno en la Real Sociedad y otro en el Fenerbahce.

En febrero, Reinildo Mandava volvió de lesión tras un año. Pero es un reflejo de su versión segura de la temporada pasada. En Copa del Rey cometió un error garrafal que comenzó a orientar la eliminatoria para el Athletic. Junto a Rodrigo de Paul, el mozambiqueño cometió otro fallo de entendimiento que le acabó costando un tanto en contra. En este contexto, Witsel se ha consolidado en el eje de la zaga tras ver cómo Giménez, imprescindible en forma, se ha convertido en un problema. Es la única baja del Atlético junto a la de Lemar. Azpilicueta está con el grupo desde la semana pasada y Griezmann es el gran regreso.

La fragilidad de Giménez es la radiografía de la zaga atlética. Desde su llegada en la temporada 2013/2014 se ha perdido más de 100 partidos y los días de baja rozan los 700. Con Morata lejos del estado de forma de la primera parte de la temporada, De Paul sin ser el timón que le pide el 'Cholo' y otras tantas circunstancias, Griezmann aparece como señalización de emergencia. Todos los caminos llevan al francés, un futbolista que ha tenido en Simeone su mejor baluarte. Juntos se lamieron las heridas en la previa ante un Inter al que tendrán que ganarle por méritos propios.

Axel Witsel, jugador del Atlético, habla en la previa al partido frente al Inter. / EP

El Inter de Milán no pierde desde del año pasado

Los 'nerazzurri' demostraron en el primer lance con el Atlético ser un equipo de mil registros. A eso suman un récord histórico de imbatibilidad: llevan 13 partidos seguidos ganando y 15 sin perder. En caso de sumar otro en el Metropolitano superarían la marca de Mancini de 2008 y estarían a tan solo una victoria de igualar la racha del Capello de Milan, la mejor del fútbol italiano, con 15 partidos ganados. No pierde desde el 20 de diciembre, cuando el Bolonia le eliminó en la Copa Italia. Todo esto posible gracias a un ejercicio coral sustentado por enormes individualidades como la de Lautaro.

Es el segundo con mejores figuras de goles y asistencias: 23 y 4 frente a los 30 tantos de Harry Kane (Bayern) y sus ocho pases de gol. Por delante de Mbappé, Salah o Haaland. Va a ser imposible que al Inter le quiten el título de la Serie A, que sigue tomándose en serio para no perder un ápice de competitividad. Son 16 puntos los que le saca al Milan y es el equipo que menos goles ha encajado de todas las grandes ligas. Trece tantos y la mayoría encajados al inicio de temporada. Al Atlético solo le protege el factor del Metropolitano y su deidad francesa, Griezmann, el astro sobre el que debe girar la última bala de la temporada.