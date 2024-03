Caneiro sigue y Loureiro regresa

Todo ha cambiado para seguir igual en el Rápido de Bouzas, aunque es a la vez diferente. Alfonso Caneiro ya no dimite o en su formulación oficial, la junta directiva rechaza la dimisión que presentó hace un mes. Los entrenadores de la cantera, que exigían su cabeza y solo retomaron la actividad semanal al creer haberla conseguido, revelarán hoy su reacción a la noticia. Puede anticiparse que no rinden su brazo en este pulso. El conflicto se reanuda y tensiona la existencia en riesgo del centenario club. A la vez, algunos actores han desaparecido y otros irrumpen en el escenario.

El cese de entrenamientos por parte de los cuerpos técnicos, apoyados por muchas de las familias de sus jugadores, abrió a la luz pública a finales de enero un conflicto que se había ido cociendo a fuego lento durante semanas. Los entrenadores denunciaban malas formas, deudas y carencias materiales. Certificaban su divorcio con el presidente, cuya relevo constituía uno de los puntos programáticos de la rebelión. Caneiro señalaba a dos dirigentes ya excluidos, por dimisión y destitución, Rafa Caro y Roberto Barcia, como instigadores.

Encastillado cada bando en sus posiciones, era finalmente Caneiro el que el 2 de febrero anunciaba su dimisión a través de una nota oficial del propio club. El vicepresidente Serafín Vázquez asumió en ese trance la interlocución con los entrenadores. Vázquez se ha apartado totalmente del club desde ese momento, igual que el gerente, Antonio Saborido. Fue otro vicepresidente, el histórico Manuel Iglesias Zaragallas, el que la semana pasada firmaba la convocatoria de una junta extraordinaria, reclamada por más del estipulado 5% de los socios, que el día 14 debía modificar varios puntos de los estatutos.

Más allá de lo que poco que en apariencia estaba sucediendo está también lo que no sucedía. La dimisión de Caneiro no se había legalizado. Y ayer la junta directiva informaba en otro comunicado que “ha decidido no aceptar la dimisión de Don Alfonso Caneiro Coude, por lo que se le pedirá de inmediato que continúe en sus funciones al frente del club”. E igualmente se daba por cancelada esa junta extraordinaria.

Dos son los nuevos protagonistas del relato. Imanol Almudí Martín ha sido nombrado único portavoz oficial de la directiva. Almudí dará una rueda de prensa el próximo lunes. Y la principal decisión ejecutiva se ha sustanciado en la contratación como director deportivo de Gustavo Loureiro. El ex jugador de Celta y Deportivo ya ocupó ese cargo hace más de una década.

La elección de dos nuevos hombres fuertes forma parte del plan de regeneración que ha diseñado la directiva. Como horizonte final, un proceso electoral que reordene la situación para afrontar un proceso crucial para la supervivencia del Rápido: la conversión en sociedad anónima deportiva por un capital social de 420.000 euros, que incluye un acuerdo con el fondo Trade & Working Capital. La directiva considera esta transformación necesaria. Y la situación económica es delicada. A la plantilla del primer equipo aún no se le ha pagado el mes de febrero, lo que aseguran que se va a solucionar, y ha habido limitaciones en viajes y otros capítulos. Loureiro, por su parte, va a radiografiar el estado de la estructura deportiva. Ha establecido que no tomará represalias con los entrenadores ni quiere realizar su análisis desde ideas preconcebidas.

Falta la reacción, antes estas maniobras, de los técnicos de la cantera –y en consecuencia, de las familias con las que hasta ahora han formado un frente unido–. Ayer se debatieron las medidas que hoy serán anunciadas. Pero en ningún caso cabe esperar que se resignen sin más a la continuidad de Caneiro.