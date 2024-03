Jorge Martín consigue la primera 'pole' del año

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha conquistado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Qatar, primera prueba del Mundial de motociclismo, todo tras establecer el mejor tiempo de todos los tiempos en el Circuito Internacional de Lusail durante la sesión de calificación.

Su 1:50.789 valió al madrileño para batir la pole del trazado, siendo un segundo más rápido que la pole de noviembre. Con ello, se asegura encabezar la primera línea de parrilla por delante de su compatriota Aleix Espargaró (Aprilia) y del italiano Enea Bastianini (Ducati), segundo y tercero respectivamente.

El octocampeón Marc Márquez(Ducati), en su primer Gran Premio con el equipo Gresini, se garantizó el sexto puesto de parrilla, cerrando una segunda fila en la que estarán el sudafricano Brad Binder (KTM), cuarto, y el vigente campeón de la categoría reina, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), quinto.

Con Martín y Márquez vigilándose en el inicio de la Q2, fue el australiano Jack Miller (KTM) el primero en establecer un crono de referencia, antes de que el madrileño, con un impresionante 1:50.789 que suponía la nueva plusmarca en el trazado catarí, se aupase a la tabla de tiempos.

Los transalpinos Fabio Di Giannantonio (Ducati) y Bagnaia trataron de superarle, pero se quedaron a dos y tres décimas respectivamente en sus primeros intentos. A falta de minuto y medio, Aleix Espargaró bajó también del 1:51 para situarse en la segunda posición, justo cuando todos los pilotos empezaban a pulverizar sus tiempos.

Bastianini, por su parte, se adjudicó finalmente la tercera plaza de parrilla. "Tiempazo, estoy muy contento. He tenido la ayuda de la rueda. He visto que veían pilotos muy rápidos y he intentado bajar el tiempo. El ritmo es bueno y me siento cómodo. Estamos fuertes para las carreras", avirtió Martín tras la sesión.