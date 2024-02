La telaraña que atrapa a Belén Toimil

El atletismo español vive en un pequeño enredo desde hace tiempo por culpa de las mínimas “de excelencia” que ha instaurado para estar en las grandes competiciones internacionales. Es una referencia que los responsables federativos han establecido para que un deportista acuda a un Mundial, Europeo o Juegos Olímpicos y que funciona como una especie de “doble check” que complementa los registros establecidos por World Athletics. Puede suceder que a ojos de la federación internacional un atleta pueda acudir a un gran campeonato y se quede fuera porque no haya hecho la famosa “mínima de excelencia” de la española. De esta forma se da la paradoja de que la propia federación actúa como un freno para la progresión de un atleta español al negarle la presencia a una gran competición en la que puede ganar prestigio, experiencia y puntos que son valiosísimos para el ranking mundial que luego le abra la puerta de otras competiciones. Delirante todo.

En esta situación algo esquizofrénica se encuentra la gallega Belén Toimil que no acudirá al Mundial de Glasgow en pista cubierta que se disputa dentro de una semana pese a que por puntuación del ranking mundial podría estar. Pero su “problema” es que no ha lanzado los 18.25 metros que pedía la Federación Española para incluirla en la lista definitiva. La gallega se quedó a dos centímetros en el Campeonato de España disputado en Ourense hace seis días. Para aumentar la sensación de ridículo y la prueba de que la gallega tendría que estar en Glasgow es que el martes, en una reunión en la República Checa, logró una marca de 18.38 metros. El problema es que la Federación ya había cerrado el plazo para lograr registros de cara al Mundial en pista cubierta.

Curiosamente esa última marca ya es suficiente para acudir a los Juegos Olímpicos a ojos de la Federación Española. Sin embargo, le sirve solo en caso de que consiga la mínima que pide World Athletics (muy cara) o bien entrar por ranking (serán pocas las que consigan la exigente mí nima) que es algo que la gallega debería lograr vista su evolución esta temporada. Lo curioso es que no estar en Glasgow le impide conseguir unos puntos que le serían muy valioso a ojos de la clasificación mundial. Esperemos que no los necesite cuando toque hacer cuentas para estar en los Juegos de París. Es decir que la “mínima de excelencia” de la Federación Española no te garantiza nada en caso de lograrla, pero sí te puede cerrar la puerta cuando tienes el billete en el bolsillo. Ridículo como poco.

La gallega ha tratado de escapar de esta polémica en las últimas horas (Oscar Husillos es otro de los que lo sufre de cara al inminente Mundial de Glasgow) y se centra en otras cuestiones: “Cuando logré la marca no pensaba en Glasgow, sino en París, que sin duda era el objetivo más importante de la temporada. Son los criterios que están marcados y no hay que darle más vueltas; es cierto que quizá no se tengan en cuenta otras cuestiones como el estado de forma o la planificación de la temporada, pero así está establecido y, aunque pueda no compartirse, es lo que hay y a un 99 por ciento de posibilidades no creo que se cambie de idea”, señaló resignada la lanzadora mugardesa.

La discípula de Víctor Rubio cree que la marca obtenida en tierras checas supone la consecuencia de “la progresión de la temporada”. Y precisa: “No es lo mismo competir el 7 de enero en pleno proceso de carga y volumen de trabajo, que hacerlo avanzado el mes de febrero cuando el trabajo de esta primera parte de la preparación ya está realizado”.

Su participación en el mitin, incluido dentro del World Indoor Tour en la categoría de plata, le permitió medirse a algunas de sus rivales europeas en un concurso en el que se impuso la canadiense Sara Miton, muy superior al resto con una marca de 20,08 metros, y con la atleta de Países Bajos Jessica Schilder alcanzando 19,50. Toimil reconoce que, tras las buenas sensaciones experimentadas en Antequera (Málaga) y el pasado fin de semana en el Nacional de Ourense, acudía “muy tranquila y confiada” a una prueba de alto nivel en el que se encontró “muy cómoda”.

Sin embargo, a pesar del buen resultado, la lanzadora del Playas de Castellón reconoce que aún tiene que pulir algunos defectos que se vienen repitiendo a lo largo de la temporada después de introducir modificaciones en su mecánica de lanzamiento. “Es cierto que sigo con algunos problemas que hay que corregir y si logro que los lanzamientos no sean tan altos, seguramente podré conseguir mejores marcas porque sé que están en mi brazo, pero es algo que no quiero que me acabe obsesionando”, insistió.

Antes de afrontar la temporada estival, en la que otra de las grandes citas para la atleta gallega será el Europeo de Roma (Italia), tendrá que disputar la Copa de Europa de lanzamientos en Leiria (Portugal) en la que también tiene puestas las máximas esperanzas de poder sacar provecho de su buen estado de forma.