Emotivo triunfo de Ana Peleteiro

El LX Campeonato de España Short Track absoluto concluyó en la pista de Expourense con cuatro medallas gallegas. A las ya conocidas, el oro Belén Toimil en lanzamiento de peso y la plata de Saleta Fernández en salto de altura, se sumaron en la última jornada dos más: el oro en triple salto para Ana Peleteiro y el bronce en 800 metros para Adrián Ben.

Sin duda el plato fuerte de la última jornada era precisamente la prueba de triple femenino con el protagonismo de la atleta gallega y medallista olímpica, que demostró que volvía a la pista ourensana en la mejor de las formas. Una década después de su primer oro nacional absoluto y después de haber sido madre, Ana Peleteiro se proclamó campeona alcanzando los 14.32 metros y rompiendo a llorar al celebrar la sexta mejor marca mundial del año, la mínima para el próximo Mundial Indoor de Glasgow, en la primera semana de marzo.

Adel Mechaal al frente de los 1.500 metros donde fue oro. / I. OSORIO

Como ya sucedió en el estatal que albergó la pista cubierta ourensana en el 2022, cada salto de Ana Peleteiro se anunciaba por megafonía, un aviso que precedía a los gritos y a las palmas que marcan el ritmo de los saltos. En el primero, la de Ribeira firmó un 14.19 que ya dejaba ver buenas sensaciones, pero arriesgó más. Algún salto fue nulo y otro la mejor marca española del año, su 14.32, con el que además de conseguir la mínima para el Mundial cumple también la mínima olímpica que exige la Federación para poner los pies en París, aunque luego se tenga que refrendar con el ranking mundial.

Peleteiro siguió intentando batir su propia marca y llegó a rozar el 14.60, pero no vio bandera blanca, sino que por muy poco fue anulado, aunque sin que cambiasen las buenas sensaciones ni la mejor imagen, con la que firmaba su octavo título indoor en menos de dos semanas y recibía el aplauso eufórico de una bancada en la que no faltaba su familia; su marido Benjamín Compaoré y su hija Lúa no se perdieron el espectáculo.

Adrián Ben en la disputa de los 800 metros. / Iñaki Osorio

Casi a dos metros de distancia completaron el podio la guipuzcoana Naroa Furundarena con un 12.81 y la sub-18 de primer año, Ana Estrella de León, que firmó un 12.73.

En 400 metros masculino también había representación gallega, el vigués Jacobo Soler había logrado su clasificación en las semifinales parando el crono en el 47.01, registro con el que se metió entre los seis mejores. Pero en la final tuvo que conformarse con la quinta posición con una marca de 47.39. El oro fue a las manos de Óscar Husillos, que no dio opción a sus rivales venciendo con 46.56.

Así pues, la última y cuarta medalla gallega del campeonato llegó en los 800 metros masculinos, donde competía el lucense de Adrián Ben Montenegro. Se dio el pistoletazo de salida y Mariano García cogió la cabeza durante toda la carrera, sin soltarla en ningún momento. Tras él el alicantino Javier Mirón, codo a codo con el gallego. Al final, Mariano García se llevó el oro con 1.47.27, la plata recayó en Mohamed Attaoui con 1.47.81 y el bronce fue la cosecha de un Adrián Ben que se quedó a tan solo dos centésimas; 1.47.83.

En 1.500 metros en la prueba femenina brilló Esther Guerrero con 4.21. 81 y en la competición masculina menos sorpresa todavía, Adel Mechaal hizo doblete. Tras conseguir el sábado el oro en los 3.000 mil metros ayer obtuvo el título en 1500 entrando en meta con 3.43.37 llevándose su cuarto título en la prueba tras los logrados en 2015, 2018 y en el último campeonato de España Short Track absoluto en Ourense, en 2022.

También hubo prueba de peso masculino y contra todos los pronósticos, que daban el título al que era vigente campeón, Carlos Tobalina, fue la final con sorpresa. Tobalina se afianzó en la primera posición en el tercer lanzamiento con 19.99, igualando su mejor marca española del año; por detrás se situaba el madrileño Miguel Gómez, con un registro de 19.31 y, en el último intento José Ángel Pinedo rompió esquemas. 20.06 marcó para llevarse el oro y su primer título.

Pusieron el punto final las competiciones de los 60 metros vallas y así los últimos en subirse al podio fueron el navarro Asier Martínez con 7.53 y el valenciano Enrique Llopis con 7:58, acompañados de Carlos Osés con su marca personal de 7.71 para poner el broche a tres días de atletismo de élite en la ciudad de As Burgas.