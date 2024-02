No podía ocultar Isma Martínez una mueca de rabia mientras saludaba en el centro de la pista a las jugadoras tras el pitido final. Celebraban las suyas el gol de Paulina Buforn, casi sobre la bocina, que le dio al Conservas Orbe Rubensa un valioso empate ante el Bera Bera, uno de los grandes aspirantes al título que ayer pasó una mala tarde en el municipal porriñés. Pero la cabeza del técnico no festejaba ese gol. Estaba aún en ese momento del segundo tiempo en el que tuvieron al equipo vasco tambaleándose cuatro goles abajo en el marcador y desperdiciaron seguramente la posibilidad de noquearlas. La frescura que tuvieron para abrir ese hueco desapareció. El Bera Bera cerró su portería (concedieron solo dos goles en los últimos quince minutos de partido y uno de ellos fue el que llegó sobre la bocina) y completó su remontada para llegar a los últimos treinta segundos con un gol de ventaja y posesión. Una situación agradable tal y como se habían puesto las cosas para ellas y angustiosa para el Porriño que presionó, robó y organizó un último ataque en el que dieron la responsabilidad a Paulina Buforn (una de las mejores ayer) que soltó el brazo izquierdo a tres segundos del final para superar a la portera vasca y dar al Porriño un gran punto que les permite seguir en esa apasionante pelea por la cuarta plaza que dará ventaja de pista (jugar la vuelta en casa) en la eliminatoria de cuartos de final por el título de Liga. La cabeza de Isma Martínez no celebraba el punto logrado en el último momento, lamentaba no tener los dos. Dice mucho de su ambición y también de lo que había sido el partido.

La defensa y las porterías marcaron un partido en el que no parecía que nedia tuviese la capacidad para estirar el marcador. Los 6-0 de los dos equipos fueron muy intensos y eso complicó las tareas de los ataques hasta que el Conservas Orbe encontró la oportunidad de correr y dos contragolpes culminados porFermo y Barros llevaron el partido a dos goles de diferencias (10-8) que podrían haber sido más si no fuese porque Emma Boada anotó en el último suspiro un gol para dejar el partido en un 12-1 después de que el técnico del Bera Bera hubiese tenido que pedir tiempo muerto.. La primera amenaza del Porriño la frenó el Bera Bera en el arranque del segundo tiempo cuando sujetaron de nuevo la diferencia de tres goles y apretaron el marcador. Pero las de Isma Martínez tenían herramientas para hacerle daño al Bera Bera. Otra vez subieron un punto la presión defensiva y a eso se sumaron las paradas de Ayelén que cerraron la portería y permitieron que el Porriño se fuese con tres goles de ventaja (20-17) con quince minutos por delante. Tal y como se había jugado el partido era una situación muy delicada para el cuadro vasco. Pero le ayudó el bloqueo ofensivo del Conservas Orbe Rubensa que no encontró a sus mejores jugadoras como Casasola, Paulina Buforn o Maider Barros que habían cargado con la responsabilidad ofensiva (17 de los 22 goles entre las tres). De forma progresiva, sin alardes, el Bera Bera fue estrechando el marcador y ahogando al Porriño en sus nervios y bloqueo. Erauskin anotó el 21-21 a menos de cinco minutos y poco después Karsten puso el 21-22. Falló el Porriño el siguiente ataque que parecía la condena hasta que en ese último minuto llegó el robo y el lanzamiento salvador de Paulina Buforn. Un empate grande. Ficha técnica 22. Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño: Carolina Bono (2), Mica Casasola (6), Alicia Campo (1), Malena Valles, Aitana Santomé, Aroa Fernández, Maider Barros (5), Sarai Samartín (1), Paulina Buforn (6), Carmen Prelchi, Thais Fermo (1), Carme Castro, Maddi Bengoetxea, Ayelén Rosalez y Ana Palomino. 22. Super Amara Bera Bera: Maitane Echevarría (3), Malena Cavo, Carmen Arroyo, Lyndie Tchaptchet (4), Mariane Cristina Oliveira (2), Esther Arrojeria (1), Laura Hernández (3), Lydia Blanco, Emma Boada (1), June Loidi, Alba Menéndez, Anne Erauskin (1), Giuliana Gavilán, Elke Karsten (8), Alice Fernandes y Maddi Aalla. Marcador cada 5 minutos: 2-0, 3-4, 5-6, 8-7, 9-8, 12-10, DESCANSO, 14-13, 17-16, 20-17, 20-19, 21-20, 22-22. Árbitros: La pareja arbitral estaba formada por Jorge Escudero y Jesús Escudero. Por parte del Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño excluyeron a Sarai Samartín y Carmen Prelchi. Por otro lado, del Super Amara Bera Bera excluyeron a Esther Arrojeria, Elke Karsten, Giuliana Gavilán y Carmen Arroyo. Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.