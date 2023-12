El extremo Carlos Vicente se despidiódel Racing Club Ferrol tras confirmarse su fichaje por el Deportivo Alavés, que abonará a la entidad gallega los 600.000 euros fijados en su cláusula de rescisión.

“Tanto a nivel deportivo como personal, el Racing ha sido el sitio en el que más he crecido, en el que más a gusto me he sentido. Eso decirlo parece fácil, pero ha significado mucho para mí”, afirmó el futbolista.

En este sentido, Carlos Vicente, que firma con el conjunto vitoriano hasta el 2027, señaló que si pudiera devolver “una décima parte” del cariño que le han dado en el club y en la ciudad ya se daría “por satisfecho”.

“Se ha comprometido con un club de Primera División, que es muy importante para él y también para el Racing”, destacó el director deportivo del Racing, Carlos Mouriz, quien elogió su “compromiso” y “trabajo” durante su etapa en A Malata.

“Desde que llegó siempre manifestó que su idea era llegar a Primera División, nunca ocultó sus deseos”, recordó Mouriz, quien confesó que el futbolista se ha “ganado” ese salto de categoría.

“Hasta el último día ha sabido ser un señor. Su felicidad y sus éxitos también serán los nuestros. Él es muy joven y las puertas del Racing siempre estarán abiertas porque ésta siempre será su casa”, puntualizó responsable deportivo.