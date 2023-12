La futbolista de la selección española Aitana Bonmatí aseguró que, durante el descanso del partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones que su equipo perdió contra Italia (2-3), no se sintió bien y le pidió al cuerpo técnico ser sustituida. En una publicación en la red social X (antes Twitter), la jugadora salió al paso de lo sucedido en Pontevedera, donde el equipo transalpino se aprovechó de que España jugaba con una menos por la ausencia de la centrocampista para igualar el partido (1-1).

“Tras todas las informaciones y noticias surgidas sobre la situación de ayer y viendo la publicación de algunas noticias que no se ciñen a los hechos acontecidos quería esclarecer lo que sucedió”, remarcó.

Y, posteriormente, explicó: “Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera”. Aitana publicó dicho mensaje después de que la seleccionadora española, Montse Tomé, afirmara, que la futbolista informó “tarde” de que no se encontraba disponible.