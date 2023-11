Del mito a la cruda realidad hay un buen trecho. También en el desconocido mundo de los deportistas de élite veganos, que están alejados por completo de los alimentos de procedencia animal –la leche, el queso y la miel incluidos–. "Te quedarás muy débil y perderás masa muscular". "Te lesionarás más". O, "no tendrás el rendimiento necesario". Estigmas, entre otros tantos, que numerosos atletas de élite veganos han derribado a golpe de logros deportivos. De las hermanas Williams, Venus y Serena, dos de las tenistas más laureadas de todos los tiempos, a Novak Djokovic, el serbio que, a sus 36 años, está a punto de terminar la temporada como número uno por octava vez, inmenso ahora en las finales de la Copa Davis.

Casos de éxito difíciles de creer a ojos de muchos, pero que no se alejan de la certeza. A la lista se suman eminentes profesionales del deporte con hazañas destacables a sus espaldas, entre ellos el exatleta y nueve veces ganador de la medalla de oro olímpica Carl Lewis o Lewis Hamilton, el piloto más laureado de la historia de la F1: se ha proclamado campeón del mundo en ocho ocasiones. Todos ellos han contribuido a tirar por tierra la doctrina que sostuvo el químico alemán Justus von Liebig en los primeros compases del siglo XIX, expuesta en el revelador documental de Netflix 'The Game Changers' sobre la alimentación vegana en deportistas de élite. Ya no solo es que los atletas de alto rendimiento que siguen una dieta exclusivamente basada en vegetales puedan "realizar ejercicios prologados" – como negaba –, sino que han terminado haciendo historia.

Algunas de estas estrellas abrazaron esta filosofía de vida, que aboga por el bienestar animal y la reducción de las emisiones de CO2, hace más de una década con el objetivo de dar respuesta a diferentes problemas de salud. La ya mencionada Venus Williams para paliar los dolores articulares y fatiga regulares que le provoca el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune; y Nole, para disminuir sus dificultades para tolerar el gluten.

"A los 30 me entraron preocupaciones por las lesiones y la retirada" Carlos Cuéllar - Exfutbolista

Pero esta dieta 'verde' también se ha erigido como una de las opciones nutricionales más solicitadas por los atletas de élite para optimizar su rendimiento deportivo. Una mejora que los autores de un estudio publicado en la revista médica European Journal of Clinical Nutrition atribuyen a la mayor ingesta de carbohidratos. Pronto, la dieta vegana se ha convertido en el gran secreto de deportistas de alto rendimiento como el jugador de baloncesto en la NBA Chris Paul o Carlos Cuéllar, exfutbolista en clubs como el Rangers escocés o el Aston Villa inglés, y ahora técnico del filial del Real Murcia. "A los 30 me entraron preocupaciones por las lesiones y la retirada. Soy un apasionado de la nutrición, y como quería alargar mi carrera deportiva todo lo posible, empecé a valorar diferentes opciones con los médicos y nutricionistas del club. Me propusieron que me iniciara en el veganismo y así lo hice", cuenta el exdefensa.

"Ser deportista de élite y vegano es totalmente compatible" Toscana Viar - Especialista en nutrición deportiva

A pesar de que el veganismo sigue cosechando adeptos, en España, uno de los países con mayor consumo de carne en el mundo, aún resulta difícil hablar de la restricción total de la proteína animal sin levantar ampollas. La postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las dietas veganas no es clara: ni las promueve ni las desaconseja. Pero es Toscana Viar, de The Health Company, especialista en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional y parte del equipo de nutrición del Athletic Club y la selección española de fútbol, la que arroja luz sobre este asunto: "Ser deportista de élite y vegano es totalmente compatible siempre y cuando se incluyan todos los nutrientes necesarios".

Al filo de este desconocido universo, la conversión gradual es una alternativa factible. "El primer mes mantuve el huevo porque me daba miedo eliminar de golpe todos los alimentos de procedencia animal", recuerda Cuéllar. Pero Viar esclarece que el tiempo no juega ningún papel en la ecuación: "Se puede ser vegano de la noche a la mañana sin efectos perjudiciales, como la falta de energía. Si eso pasa es que no lo estamos haciendo bien y nos faltan nutrientes necesarios".

La planificación, clave

¿La clave para que todo vaya como la seda? Seguir debidamente una dieta individualizada; supervisada por un nutricionista –todo un equipo en el caso de los deportistas de élite– y, sobre todo, "planificada". La organización nos permitirá adoptar una alimentación correcta en la que se aseguren esos "nutrientes que están en menos abundancia" en las comidas vegetales. "Es muy importante. Antes abrías la nevera y te hacías enseguida un sándwich o te preparabas un plato de pescado o pollo con arroz, sin pensar demasiado. Era más sencillo. Al principio del cambio tienes que estar más pendiente de que no te falte ningún nutriente, pero con el tiempo te haces", reconoce Carlos Cuéllar.

Pero no todo iba a ser 'coser y cantar'. Hay dificultades, como cubrir las necesidades de proteína, ya que se encuentra en "menor densidad en los alimentos vegetales y suele ser menos digerible por la presencia de la fibra y los antinutrientes", como apunta la Unión Vegetariana Española (UVE). Suplirla es posible a base de alimentos veganos con alto aporte en este macronutriente: desde las legumbres hasta la soja y sus derivados (bebida de soja, tofu, tempeh, habas, edadame o soja texturizada). Una oferta que, con el 'boom' de la corriente en estos últimos años, se ha incrementado y diversificado a favor de un menú más variado y atractivo. El jamón, las salchichas y hasta la morcilla, todo 'vegan', han pasado de ser ciencia ficción a irrumpir con fuerza en los estantes del supermercado. Difíciles de resistir, pero Viar recomienda inclinarse por alternativas más "naturales y reales". "La gran equivocación es pensar que todos los alimentos veganos son saludables. No es así porque también hay mucho procesado que imita a la carne. Siempre es mejor comerse un buen plato de lentejas", puntualiza.

La vitamina B12, fundamental

Otro de los puntos esenciales, reside en la vitamina B12, un micronutriente que ayuda a mantener sanas las neuronas y los glóbulos sanguíneos; y cuyo déficit prolongado puede generar anemia, debilidad, cansancio, pérdida del apetito o de peso y hasta hormigueo en las manos y en los pies. En el asunto, la Sociedad Española de Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y la experta consultada para este reportaje coinciden en que su suplementación es "fundamental" en todas las personas veganas –sean deportistas de élite o no–, ya que "solo se encuentra en los alimentos de origen animal, como la carne y en el pescado, y en menor medida, en huevos y lácteos".

A Carlos Cuéllar, hace ya 14 años, las 'buenas sensaciones' le llevaron a decir adiós a la carne y el pescado de forma definitiva. "Terminaba los partidos y los entrenamientos menos cansado y empecé a encontrarme con más vitalidad", admite. Una desconocida alimentación en aquel entonces que, ademar de mejorar su calidad de vida, inspiró a otros deportistas de élite, como el exdefensa Russell Martin y ahora técnico del Southampton. Todos ellos también han arrimado el hombro para romper en pedazos los mitos del veganismo a golpe de sus éxitos.