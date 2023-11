El Celta C Gran Peña se llevó el derbi vigués ante el Rápido de Bouzas, en partido disputado en el Campo Federativo de Coia ante el cierra temporal del Baltasar Pujales. El recinto federativo registró una gran entrada y los aficionados que acudieron al campo disfrutaron con un buen partido de fútbol.

No fue el clásico derbi, en donde el fútbol brilla por su ausencia y no suele haber goles. Rápido y Celta C mostraron sus cartas desde el pitido inicial. Presión alta para provocar los errores del rival, con un ritmo de juego elevado que provocaba numerosos errores en los pases. De esta manera no hubo muchas ocasiones de gol, por lo que ambos porteros eran meros espectadores de un encuentro que, a pesar de todo, entretenía a los muchos aficionados que acudieron a Coia.

Una pérdida en el centro del campo le permitió al filial céltico montar una contra y marcar el primer tanto de la tarde. Era un partido en donde, tal y como se estaba jugando, un error se podía pagar caro, y fue el Rápido quien lo cometió. Los aurinegros se estiraron para buscar el empate, pero de nuevo una pérdida en la línea de creación, terminó con el segundo gol del Celta C, ante un Rápido al que le costaba creer lo que estaba sucediendo.

Tras el paso por los vestuarios, el Rápido dio un paso al frente. El Celta C Gran Peña trataba de defenderse como podía, pero cada vez que intentaba salir con el balón, la presión del centro del campo del Rápido le hacía perder el esférico.

El problema para el Rápido de Bouzas era que tenía el balón, tenía el control del partido, pero no conseguía crear ocasiones de peligro. Y es que el Celta C Gran Peña estaba muy bien colocado en defensa, y se sacaba el esférico de encima, protegiendo a Álex Vila, que no sufría demasiado.

Con el paso de los minutos, las fuerzas comenzaron a flaquear en el Rápido. Rafa Sáez movía el banquillo y reforzaba el centro del campo con la entrada de Buga y Noel. El Celta C comenzaba a sacarse la presión de encima, disponiendo Millán y Antañón de dos claras ocasiones para sentenciar el encuentro.

Sin embargo, el gol de Gastón le dio todavía más emoción a un partido que se prolongó durante ocho minutos más, pero que no dio para que el marcador se moviera.

Ficha técnica

Rápido de Bouzas: Brais; Expósito (Buga, minuto 60), Cristian, Aran, Xian; Kopa (Brais Blanco, minuto 85), Diz; Torralbo, Youssef (Keko, minuto 80), Álex Rey (Noel, minuto 60) y Gastón.

Celta C Gran Peña: Álex Vila; Álex González, Samu (Meixus, minuto 76), Diego (Tobías, minuto 76), Roi_Tato; Ju, Cantero; Millán (Antañón,, minuto 76), Dela, Lorenzo (ÓScar Gil, minuto 69) y Rivera (Mario, minuto 76).

Goles: 0-1, minuto 30: Millán. 0-2, minuto 37: Álex González. 1-2, minuto 86: Gastón.

Árbitro: Extremadura Hernández, auxiliado por González Pérez y Alonso Alonso. Sin amonestados.

Incidencias: Encuentro disputado en el Federativo de Coia, que registró una buena entrada.