La Ría de Vigo coronó a los regatistas portugueses como los mejores del Desafío Semana del Atlántico de Optimist, tras la conclusión del Meeting Internacional Cidade de Vigo. El Desafío suma los resultados obtenidos en el Trofeo Cidade de Viana y en el Cidade de Vigo. Aunque la Semana nació en 2000, este trofeo combinado, y perpetuo (lo custodia el Náutico) se celebra desde 2014 por acuerdo del Náutico vigués y del Clube de Vela de Viana do Castelo.

Y este año, Portugal ha firmado el doblete, lo que no ocurría precisamente desde la primera edición de 2014, cuando Manuel Fortunato (Clube de Vela Lagos) y Guilherme Cavaco (Ginásio Clube Naval de Faro) conquistaron las categorías A-B (Sub-13 y Sub-16) y C (Sub-11), respectivamente. Ahora, Tomás Pacheco (CV Viana do Castelo) en la categoría A-B y Maria do Mar Costa entre los Sub-11 se han hecho con el Desafío. Pacheco, subcampeón de la general del meeting vigués, había sido décimo de la general en Viana la semana anterior con 17 puntos netos. Pero el internacional luso, y actual campeón juvenil de Portugal, hizo un fantástico papel en Vigo y acabó la combinada con 44 puntos, frente a los 51 de Vicente Costa (CN Portimao). Afonso Vital (CN Portimao), vencedor en Viana (4 puntos netos), estuvo discreto en la ría, donde perdió todas sus opciones.

¿Y el Náutico? No se fue de vacío. El vigués Paco Riveras, octavo de la general del Meeting, terminó podio en el Desafío con una gran remontada. Riveras partía decimocuarto por sus resultados en Portugal, pero en aguas viguesas estuvo siempre entre los mejores y, en la séptima y última regata del meeting, alcanzó la tercera plaza del cajón con un decimoquinto puesto, superando en siete puntos a Vital, que hacía un trigésimo. Pacheco sucede al herculino Fernando González del Castillo (RCN Coruña), ganador de las dos últimas ediciones.

Por cierto que entre los resultados de Riveras y el cuarto puesto en la general del meeting de Jaime Diaz (CN Marina Coruña), la flota gallega firmó una excelente Semana del Atlántico.

En categoría promoción (Sub-11), triunfo luso. En el meeting vigués ganó Damiá Galcerá (CN Cambrils), con Maria do Mar Costa (CN Portimao) en la segunda plaza. El tarraconense no compitió en Portugal y Costa, segunda en Vigo, hizo valer sus mejores resultados frente a rivales del Náutico vigués, Marítimo de Canido. Monte Real, Sport Clube Porto y CV Viana.

Para la centenaria entidad que preside José Antonio Portela, este trofeo perpetuo, que custodia el Náutico, es “fundamental”, subraya el presidente, porque ha colocado al club vigués en una posición de referencia europea. No hay otra competición como esta, que fomente la vela ligera y al tiempo aglutine los esfuerzos de dos ciudades separadas por menos de un centenar de kilómetros.