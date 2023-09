Invasión Celeste, la carrera que organiza la Fundación Celta, se celebró ayer con Balaídos como escenario. El estadio de fútbol acogió la llegada de la carrera sénior, que había partido desde Príncipe, y también íntegramente las pruebas para los más pequeños. El color celeste inundó así las calles y el campo.

Era la séptima edición de una cita que en los últimos años había estado condicionada por las restricciones de la pandemia. La Fundación Celta ha retomado además la colaboración con Atletismo Celta, cuyos entrenadores y atletas se encargaron de la intendencia.

La prueba principal constaba de un recorrido de 8 kilómetros, con salida delante de la sede del Celta en Príncipe. Un itinerario novedoso en las carreras populares. Sin corredores relevantes entre los inscritos, se impuso Sergio García, con un tiempo de 28:14. Completaron el podio Sergio Iglesias (28:34) y Marcos Groba (28:53). En mujeres, Rocío Rodríguez (34:33) ganó con comodidad, por delante de Noelia Rivera (36:59) y Alina Tokarenko (37:04). Los campeones en categorías inferiores fueron Deva Pallas y Adrián Calvar (sub 10), Karol Rivera y Adrián Vila (sub 12), Irene Méndez y Martín Otero (sub 14), y Andrea Lamas y Gael Vila (sub 16).