Conchita Martínez asistió este viernes en La Fonteta al duelo entre Serbia y España. La excapitana del equipo español de Copa Federación es la nueva directora desde el pasado 13 de julio de las Finales de la Billie Jean King Cup, el equivalente a la Copa Davis en categoría femenina, un torneo que la campeona de Wimbledon y varias veces medallista olímpica ha conquistado hasta en cinco ocasiones, una de ellas precisamente en Valencia, en 1995. Nacida en Monzón, Huesca, hace 51 años, Conchita Martínez repasó sus primeras semanas en la dirección del torneo, su formato renovado al hilo de la Davis, y las perspectivas de España con su capitana de hacer algo grande en la competición, entre otros asuntos, como el debut de David Ferrer en la capitanía: "No es fácil debutar así, porque con Chequia no se pudo sumar ningún punto, y eso penaliza", dijo horas antes de que el equipo consumara su eliminación ante Serbia.

¿Regresar a Valencia le trae buenos recuerdos?

Tengo varios recuerdos pero como jugadora la final de la Copa Federación que jugamos aquí en 1995 que ganamos a EEUU, había 6000 personas animando y fue un recuerdo muy bonito. Luego otros no como jugadora, pero como partícipe del torneo que se jugó aquí en la ATP. Siempre es bonito venir por València y se hace un gran trabajo en la organización.

España está emparejada con Polonia y Canadá para las Finales de Sevilla, del 7 al 12 de noviembre. Solo el ganador pasará a semifinales, pero la capitana Anabel Medina siempre se ha mostrado ambiciosa en esta competición....

Cuando estás en las finales siempre tienes una oportunidad. No hay nada escrito. Sí que es verdad que vienen las mejores jugadoras y mejores países, y no es fácil, pero si vas a competir pensando que vas a perder mejor no entrar.

Sin embargo, no podrá contar con las dos primeras raquetas, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa.

Siempre es complicado ser capitana y crear el mejor equipo. Muguruza y Badosa no van a estar y se complica siempre un poco más todo cuando no están las mejores raquetas del país.

Las Finales de la Billie Jean King Cup serán en Sevilla este año y el que viene, y la Copa Davis y la ITF tienen un acuerdo con València hasta 2026. ¿Es una gran oportunidad para el tenis español?

Es una muy buena oportunidad para los jóvenes de ver de cerca a sus ídolos y esperemos que sea una inyección también para crear más licencias y que la juventud se enganche al tenis que es un deporte muy bonito en el que España tiene grandes campeonas y campeones. Son dos acuerdos a largo plazo y tenemos que estar orgullosos de que la ITF haya apostado por España, que se juegue aquí, y para el país es una oportunidad de ver a los mejores y ver una competición tan bonita y especial.

¿Le preocupa la cercanía de las Finales WTA de Cancún, justo una semana antes de las Finales de la Billie Jean King Cup, por si no van las mejores?

No soy capitana de los países. En las próximas semanas sí que voy a empezar a hablar con las capitanas para ver el estado de sus jugadoras. Las Finales WTA son en Cancún, hay un calendario larguísimo, pero en las Finales juegan solo ocho y aquí habrá países con otras jugadoras. Siempre queremos tener las mejores, la competición se lo merece, y hay muchas que valoran jugar por su país e intentar llevarse la Billie Jean King Cup.

Djokovic criticó el nuevo formato de la Davis en el sentido de que la ITF no escucha a los jugadores. ¿Se escucha a las jugadoras?

Siempre es bueno que todos vayan de la mano, escuchar a todas las partes, pero lamentablemente no se puede hacer todo como quisieran todos. Siempre una parte no va a estar de acuerdo. Estoy segura que la ITF ha creado dos torneos impresionantes donde está poniendo toda la carne en el asador. Esperemos que si esta no es la manera, que se llegue a un acuerdo en el formato para años próximos. Pero yo creo que son dos 'torneazos' y hay que apoyarlos.

¿Qué le parece el actual formato, similar al de la Davis, en una sola sede aunque con cuatro grupos de tres selecciones, y luego semifinales, sin cuartos de final?

Este está muy bien para nosotras. Con el anterior se jugaba en abril y en otra época del año, te tienes que clasificar para la final, son formatos que todo el mundo está intentando encontrarle la vuelta. Todos queremos que vengan los mejores países y las mejores jugadoras, y contentar a todos es difícil. El formato creo que es bueno, se está moviendo mucho y dando todos los pasos para que sea un gran evento y seguro que lo va a ser.

Pero siguen faltando series en las que se pueda jugar como local...

Por supuesto que jugar en tu país delante de tu público es espectacular. Pero si jugábamos así la Davis eran 3 o 4 eliminatorias y otras tantas de Fed Cup. Encontrar tres o cuatro semanas no es fácil donde las jugadoras quieran ir. Se echa de menos jugar en su país, España no se puede quejar al ser anfitriona, pero otros países se han quejado que no ha encontrado esa conexión o público. Pero no es fácil y aquí estamos para intentar apoyar al máximo a España.

¿Qué le parece el trabajo de Anabel Medina como capitana de España?

Anabel Medina está haciendo un trabajo espectacular, ya la tuve como jugadora cuando era capitana. Es importante que las jugadoras estén cómodas y es importante el papel de la capitana. Otras han estado muchísimos años también. Creo que ella es el sexto ya, y seguro que lo está haciendo fenomenal.