Terminó en aguas de Castrelo de Miño el Trofeo Deputación de Ourense de Optimist-Gran Premio Aceites Abril, que cerró la Versión Galicia Interior de la Semana Abanca. Fueron dos jornadas espectaculares, en las que pese a los numerosos chubascos se cumplió el programa previsto por la organización, que corrió a cargo del Club Náutico de Castrelo y del Club Marítimo de Vigo. Los vencedores de cada categoría fueron Sub16F: Carolina Comesaña (CM Canido); Sub 16M: Javier Ríos (RCN Vigo); Sub13F: Rosa Rivero (RCN A Coruña); Sub13M: Pablo Gago (RCN A Coruña); Sub11F: Xulia Dopico (CVF As Pontes); Sub 11M: José Luis Ríos (RCN Vigo).

Si en la jornada del viernes se lograban completar tres mangas con vientos del oeste de 5 nudos, el sábado no hubo tanta suerte, pues para completar la que sería única manga válida era preciso que los jueces dieran tres salidas que eran anuladas, para acertar en la cuarta. Los vientos fueron de intensidad similar a los del primer día. Entre los de más edad, los Sub16, en chicas se imponía con muy poco margen en puntos la viguesa Carolina Comesaña, del Marítimo de Canido, que totalizaba 9 puntos. Con un punto más se situaba Sara Reboredo, que además lograba dos victorias parciales del Náutico de Vigo, siendo el bronce para la herculina Carmen Bermejo. Entre los chicos se imponía Javier Ríos, del Náutico vigués, también con 9 puntos, siendo Xairon Carballo, de As Pontes, el segundo y el tercero Juan Camado, del Marítimo de Canido. En los grupos Sub13, las tres primeras chicas eran la coruñesa Rosa Rivero, la viguesa Inés Rasilla y Mafalda Nonmedeu, del Náutico de A Coruña. Mientras en chicos la tripleta de podio la formaban: Pablo Gago (A Coruña), Hugo Nieto (A Coruña) y Roque Gonzalez-Llanos (Vigo). Finalmente entre los más jóvenes se imponían Xulia Dopico, del Fluvial de As Pontes, y José Luis Ríos, del Real Club Náutico de Vigo. Ahora la Semana Abanca inicia la Versión Rías Baixas I con el Trofeo Concello de Vigo, que precisamente será presentada oficialmente en el consistorio vigués este lunes y en el que serán tres las competiciones puntuables: los Ibéricos de ILCA que organiza el Club Marítimo de Canido, el Internacional de Kayak de Mar de la mano del Olívico de Piragüismo y el Vila de Bouzas con rango de Ibérico de A2-A3 y de Gallego de Cruceros, dirigido por el vicedecano de la náutica de Galicia, por el Liceo Marítimo de Bouzas.