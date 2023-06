Pablo González Izard, campeón de España y de la Copa del Mundo de kickboxing en el campo amateur, sigue sumando también nuevos triunfos en profesionales, incluso en circunstancias adversas. El vigués asumió en esta ocasión el reto de pelear en casa de su rival. Fue contra Fabrizio Sacco en Milán. Una decisión acertada a la postre gracias a su rendimiento.

La contienda se desarrolló bajo las reglas de K-1 y en el peso de 82 kilos. Izard asumió la iniciativa, imprimió un gran ritmo y tuvo a Sacco siempre al borde del KO. No lo logró, pero se impuso de manera unánime en las cartulinas de los jueces. Este resultado eleva su récord personal a 4 victorias y 0 derrotas. González Izard estuvo acompañado en la esquina por su preparador físico, Diego Pérez.

“Es una victoria muy importante para mí. Llevaba casi un año sin pelear en profesional, además del handicap de pelear fuera de casa, en otro país, donde o sueles hacer un papel grande o no ganas”, explica. “El hecho de ser por unanimidad de los jueces también me alegra. Todos me vieron ganador claro”.