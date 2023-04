El Coruxo necesita que el campo de O Vao recupere esta tarde el embrujo que durante muchas temporadas hizo que el cuadro vigués fuera uno de los mejores equipos jugando como local. Y es que de las seis jornadas que restan para finalizar el campeonato liguero, el Coruxo disputará cuatro de ellas en casa, y ahí es donde hay que certificar la permanencia en la categoría.

El primer examen será esta tarde, a partir de las 18 horas, ante el Zamora. Un encuentro complicado para los dos equipos, ya que si los vigueses se juegan la permanencia, los zamoranos se juegan su presencia en el play off de ascenso. Un partido en el que nadie puede fallar, ya que las consecuencias pueden pasar una importante factura.

En lo que a los vigueses se refiere, Maté y Otero recuperan a Focareta tras cumplir el partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Sin embargo, la enfermería sigue a tope, y una semana más tiene como inquilinos a Mateo, Johan, Youssef y Yelco. Con esta situación, los dos técnicos vuelven a tener pocas opciones, por lo que en el “once” inicial el único cambio con respecto a la semana pasada podría ser el cambio de Focareta por Antonini, para darle al equipo más salida en ataque.

El Zamora visita O Vao con las bajas de Nahuel González, que sufre una importante lesión y se perderá lo que resta de temporada. Además tampoco estarán disponibles para el partido de esta tarde Galas y Julio Iricíbar.

Los zamoranos llegan en un momento crítico de la temporada, ya que acumulan tres derrotas consecutivas, la última de ellas el domingo pasado ante el penúltimo clasificado, el Polvorín, en el Ruta de la Plata. Una situación que los ha llevado a caer de los puestos de play off y quedarse a tres puntos de ellos, por lo que todo lo que no sea ganar esta tarde en su serio problema.

De esta manera, el encuentro reúne todos los ingredientes para ser un gran espectáculo, ya que los dos equipos necesitan la victoria y ninguno de ellos especulará con el resultado.

El equipo entrenado por Javier Maté y Jorge Otero, acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota, los dos últimos sumando un punto en cada uno de ellos. “Es cierto que a nosotros nos gustaría sumar de tres en tres”, apuntó Otero, “pero todo lo que sea sumar no está mal. Ahora hay que hacerlo bueno, en esta ocasión, ante el Zamora. Es un partido en donde hay que intentar ganar ante un muy buen equipo. Es un conjunto hecho para estar en lo más alto de la clasificación, y que está cerca de los puestos de play off de ascenso. Para ellos también es un partido importante. Nosotros hemos preparado la semana para hacer lo que nosotros queremos sobre el terreno de juego, intentar que el Zamora no esté cómodo sobre el terreno de juego y, a partir de ahí, intentar sumar los tres puntos en juego”.

El entrenador del Coruxo profundizó más en el cuadro castellano leonés, recordando que “viene de una racha negativa, con un equipo que quería estar arriba para pelear por el ascenso directo, pero ahora no están en una situación cómoda, y vendrán al campo de O Vao con la tensión de no alejarse de los puestos de play off, y eso deja claro que el partido va a ser duro y, sobre todo, porque tienen grandes jugadores que juegan bien al fútbol”.

Otero reconoce que “esta temporada no estamos haciendo bien las cosas en casa, pero deberemos hacer un esfuerzo tremendo, con el apoyo de los aficionados desde la grada, para sumar los tres puntos en juego y comenzar a escalar posiciones en la clasificación”.