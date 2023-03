Llegó Jorge Puig a la avenida de Elduayen como si aún necesitase kilómetros para saciarse. Sonrió, sin un atisbo de cansancio, casi acelerando para empujar con más ímpetu la banda que lo proclamaba ganador de la Vig-Bay. Su tiempo (1.07.27) quedó lejos de su predecesor en lo más alto del podio, Dimitri Serjogins, que en 2022 ganó con 01.05.31, pero es igualmente meritorio. Sorprende porque el corredor del Atletismo Santiago es animal de un diferente ecosistema. Su hogar es el tartán. Sus pruebas, de medio fondo. Ha ganado contra su propio pronóstico.

“Tenía cero expectativas”, confesó enseguida Jorge Puig. Ha competido en carreras populares y ha ganado algunas importantes como la San Silvestre pontevedresa. Venía de ganar hace una semana el Campeonato Gallego de 5k. “Soy mediofondista. Mi especialidad es la pista. En 10 km rendí bien hace unos meses pero no esperaba rendir a este nivel en una media maratón”, confesó.

Era además su primera carrera sobre 21 km en “seis o siete años” y su debut en la Vig-Bay. “Tampoco lo había preparado de manera específica, pero me encontré genial. Sabía que en los entrenamientos estaba yendo bien. Al principio salí detrás de Pablo (Otero) y Álex (Fernández), pero ya a partir del kilómetro 5 me empecé a encontrar bien y me fui solo hasta meta, regulando porque al no tener experiencia preferí ir cómodo. Al final se me hizo un poco dura pero estoy contentísimo”.

La ventaja le permitió gestionar con serenidad ese último tramo: “A falta de tres kilómetros iba cansado, obviamente, pero miraba el reloj y sabía que a los de atrás les iba a costar pillarme. No tuve dudas en ningún momento. En ningún momento me deshidraté. De hecho no usé avituallamiento. Me adapté mucho mejor de lo que pensaba”.

“En abril quiero competir en muchas carreras porque me noto muy bien. Mejor entrenamiento que esto, imposible”, valoró, dentro de su proyecto de versatilidad: “Entre 1.500 y 10.000 quiero defenderme en todas las distancias”.

Respecto a la prueba, asegura: “Me encantó. Me gustan los circuitos con un poco de cuesta. Y además que sea al lado del mar... Increíble. Repetiré cien por cien”.