Llega la hora de la verdad. Después de tres meses de espera la F1 alza el telón este fin de semana en Bahrein, donde la pasada semana se celebró la única tanda de test de la pretemporada, y con las miradas puestas en Fernando Alonso y su flamante Aston Martin. Las prestaciones del AMR23 han levantado enormes expectativas y en Bahrein ello se tiene que concretar con resultados.

El piloto asturiano ha hecho de las carreras su vida y, pese al paso de los años, no pierde el hambre por competir. Después de dos años en Alpine donde no obtuvo el rendimiento ni los resultados esperados, arranca un nuevo desafío. Fernando emprende la aventura en el equipo de Silverstone para liderar un proyecto muy ambicioso, dentro de una estructura inmersa en un proceso de cambio, con la construcción de una nueva fábrica y un nuevo túnel de viento.

La pretemporada de Aston Martin ha despertado ilusión y grandes dosis de esperanza y optimismo. Se necesitarán algunas carreras para sacar el máximo partido del coche, como con el resto de la parrilla, pero Alonso ha mostrado en Sakhir velocidad, consistencia y fiabilidad. El tercer y último día de pruebas se despidió con una tanda larga para enmarcar, un simulacro de carrera que captó la atención no solo de la prensa sino de todos sus rivales. Una cosa parece clara, que el AMR23 es muy diferente a su predecesor y evoluciona adecuadamente.

Buenas sensaciones

Las posibilidades del nuevo coche de Fernando van de boca en boca. Muchos, especialmente entre sus rivales, le ven como un serio candidato al podio en el GP de Bahrein, que se disputará el domingo 5 de marzo a las 16:00. El bicampeón español rodó como un reloj en los tres días de pruebas – el sábado rodó en solitario, mientras que el jueves y el sábado alternaron el volante con Drugovich- y uno de los aspectos más destacables fue que la degradación de los neumáticos fue mejor que la que el propio equipo esperaba.

El crono no reflejaba estas buenas sensaciones, aunque a estas alturas era lo de menos ya que no había control sobre el peso, la carga de combustible y el estado de los neumáticos que se utilizaron –sí de los compuestos- y las dudas de unos y otros todavía tienen que disiparse. Checo Pérez fue el más rápido a los mandos del Red Bull y Fernando Alonso se colocó noveno, con un registro de referencia de 1:31.450.

Los datos muestran que están a menos de medio segundo del ritmo de Red Bull en calificación y a menos de un segundo en las simulaciones de carrera, anticipando que el rendimiento en los grandes premios puede ser mejor porque el coche tiene una baja degradación de los neumáticos.

Hay que destacar, por otro lado, la rápida adaptación del asturiano a su nuevo entorno, con un coche que aparentemente respondía positivamente a los cambios que se le iban efectuando, y la combinación de ello, junto con algunas vueltas rápidas y tandas llamativas, han llevado que parte del paddock considere que la escudería de Alonso se sitúa justo detrás de los tres grandes para afrontar la primera carrera y muy cerca de Mercedes.

La duda más importante que tiene Aston Martin de cara al GP de Bahrein es quien será el piloto que acompañe a Fernando Alonso. Lance Stroll ya se perdió el test de Sakhir después de tener que pasar por el quirófano tras un accidente con bicicleta en España y la escudería ya ha desvelado que si el canadiense no está en condiciones el sustituto será Felipe Drugovich, piloto reserva de los de Silverstone junto con Stoffel Vandoorne y auyentando los rumores que apuntaban a una posible vuelta de Sebastian Vettel.

Soluciones positivas

Fernando Alonso, en el balance del test, apuntó que “fueron unos días muy positivos para el equipo. Ahora tenemos que hacer que el coche sea lo más rápido posible para la primera carrera la semana, pero sentimos que queda mucho por llegar del AMR23, ya que no hemos tenido suficiente tiempo en los test. Vamos paso a paso y el equipo está trabajando sin parar”.

El asturiano lamentaba no haber podido contar con Lance Stroll durante las pruebas, ya que el desarrollo del coche hubiera sido más rápido, señalando que “nos perjudicó no poder contar con Lance. Algunos de mis comentarios o sensaciones con el coche no sabemos si se trata de mí en un nuevo equipo y en un nuevo coche o es un tema de Aston Martin que él pueda detectar también. Son cosas como el pedal de freno o la dirección asistida, no sé si son cosas heredadas o nuevas, esperamos que pueda estar pronto con nosotros”.

Finalmente, en el lado positivo, destacaba que “el coche se sintió bien durante los tres días. Hicimos experimentos bastante diferentes y llegaron soluciones positivas. Quedó claro que necesitábamos cambiar de filosofía en comparación con el coche del año pasado y esa es una preocupación, pues necesitaremos algunas carreras para optimizar todo el paquete”.

El enésimo reto de Alonso

Fernando Alonso emprende un nuevo desafío en este 2023. Y, como los anteriores, no va a resultar nada fácil. El asturiano, 22 años después de su debut con Minardi, afronta la vigésima temporada en la Fórmula Uno con un equipo que se ha renovado completamente para dar un salto de calidad en la parrilla.

Alonso, con 41 años, es el piloto más veterano de la parrilla, y ostenta el récord de la trayectoria más longeva en Fórmula 1, siendo el piloto que más Grandes Premios ha disputado en la historia de la categoría (356). Desde su regreso a la F1 en 2021 después de la pausa que hizo entre 2018 y 2020, ha ido acumulando otros récords: es el piloto con más vueltas completadas y el que más kilómetros ha hecho con un F1.