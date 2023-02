El C.B. Seis do Nadal está de luto por la pérdida de uno de los entrenadores de su cantera, Rubén Bello. “Toda a familia do Seis do Nadal chora e lamenta a perda do noso adestrador Rubén Bello na tarde de onte. As nosas condolencias e todo o noso apoio para a súa familia e os seus seres queridos”, reza el comunicado que el club colgó ayer en sus redes sociales.