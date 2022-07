Cuarto título nacional de kickboxing para Pablo González Izard. El vigués lo ha conquisado en esta ocasión en la modalidad de K1, que permite el uso de las rodillas. Izard superó numerosos obstáculos en la cita de Córdoba.

Izard acudió al Campeonato de España amateur convocado por la selección española –existe un contexto de cisma total de buena parte del mundo del kickboxing con la Federación Gallega– La primera de las jornadas incluía dos rondas. Izard se impuso por KO en el debut al representante de Ceuta. En el siguiente combate su rival era el representante madrileño. Fue una pelea más igualada, que de hecho se tuvo que resolver en las cartulinas.

El desgaste de ese exigente duelo se vio compensado al día siguiente. A Pablo González Izard le tocaba medirse con el representante valenciano, pero este alegó estar lesionado y no compareció. Así que el vigués se clasificó directamente para la final dominical.

En la pelea definitiva, retransmitida por LaLigaSportsTV y comentada por Jaime Ugarte, Izard se enfrentaba al púgil local. “Salió supermotivado, muy fuerte”, describe. El andaluz acabó el primer asalto con uno o dos puntos de ventaja. El vigués incrementó su ritmo, ya metió manos fuertes en el segundo asalto y dominó el tercero, aprovechando que su adversario pagó las energías aplicadas en el arranque. No hubo dudas para los jueces.

“El K1 es la modalidad más dura y completa”, destaca Izard, que recuerda las dificultades que ha tenido que afrontar. “Vine solo desde Vigo, al estar entrenando solo y no tener técnico. Y al venir como miembro de la selección española he tenido que buscarme la vida totalmente, hospedándome solo, estando atento a horarios, pesajes, tener todas las protecciones... Nadie me ha gestionado nada, pero gracias a Eguzkiza y Borja, los seleccionadores, he tenido muy buena ayuda durante las peleas”. Izard extiende su agradecimiento “a muchos compañeros de selección y amigos de toda España. Ha sido muy duro pero increíble”.

González Izard preparará ahora el Campeonato de España profesional, que también organizará él el 30 de junio en el pabellón Manuel González Soto,de Chapela. Será contra el madrileño Kevin Bosa. Ambos acudirán como aspirantes.