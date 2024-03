Tui premiará las trayectorias de la enóloga Susana Esteban y de Amigos da Catedral

La enóloga Susana Esteban Ordóñez y la Asociación Amigos da Catedral serán reconocidos con los Premios Cidade de Tui 2024 en las categorías individual y colectiva, respectivamente. Así lo ha decidido el jurado designado para escoger a los agraciados de unos premios que fueron creados en 2021 para reconocer anualmente la labor de aquellas personas y entidades que han realizado “una aportación de carácter ejemplar a la vida local o han contribuido con su trayectoria a la promoción de Tui”.

Para el alcalde tudense, Enrique Cabaleiro, esta edición de los premios reconoce el relevante papel que ha logrado Susana Esteban en el mundo de los vinos en Portugal, con una acreditada trayectoria en este ámbito profesional y una afamada excelencia en los caldos que produce.

Por su parte, Amigos da Catedral, con 33 años de existencia, ha sido a lo largo de estas décadas un dinamizador constante de la vida en la catedral tudense, pero también en la propia ciudad con múltiples iniciativas durante estos años, desde el Ciclo Ibérico de Música Sacra, la exposición de Belenes del mundo o por su gestión de la iglesia de San Domingos, siempre abierta a iniciativas culturales.

Susana Esteban, nacida en Tui, se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela y tiene un Máster en Viticultura y Enología por la Universidad de La Rioja. Inició su carrera como enóloga en 1999 en el Douro, primero en la emblemática Quinta do Couto y, luego, en la pionera Quinta do Crasto. Desde la vendimia de 2007 trabaja como consultora para distintos productores de Alentejo y en 2009 decidió emprender su proyecto personal produciendo los vinos Procura y Aventura. Durante este recorrido, su trabajo fue reconocido tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, en 2012, fue galardonada con el premio más prestigioso que puede recibir un profesional de la enología en Portugal, el título “Enólogo do Ano”, por la Revista de Vinhos, siendo hasta este momento la única mujer en recibir esta distinción.

“Además de su calidad profesional, que ya justifica el premio, expresa de modo excepcional la condición transfronteriza de nuestra ciudad y de nuestras gentes que sienten tan cerca a Portugal”, valoran desde el Concello de Tui.

La Asociación de Amigos da Catedral de Tui fue fundada en 1991, impulsada por Domingo Cameselle Bastos, sacerdote encargado del culto en la Catedral, teniendo como primer presidente a Manuel Martínez González. Con todo, desde marzo de 1992 asumió la presidencia de la Asociación, Eduardo Cadenas, que mantiene el cargo en la actualidad. “A lo largo de estos 33 años, Amigos da Catedral acredita una prolongada labor que ha enriquecido la vida de la catedral tudense y ha contribuido de forma excepcional a convertir nuestra ciudad en una referencia en la vida cultural”, destacan desde el gobierno local.

Otros premiados

Dichos premios se entregarán en una gala que se celebrará en el Teatro Municipal el próximo sábado 30 de marzo, jornada inaugural de las Fiestas de San Telmo. Los nombres de Susana Esteban y Asociación Amigos da Catedral pasarán a engrosar una lista de premiados integrada por la Residencia San Telmo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, SOS Tomiño-Baixo Miño y Radio Municipal de Tui en la categoría colectiva, y Silverio Rivas, Alberto Romero “Romer” y Juan Carlos García-Valdecasas en la individual.