La Banda Xuvenil de Xinzo celebra su concierto de primavera

La Banda de Música Xuvenil de Xinzo celebra esta tarde su concierto de primavera. La cita tendrá lugar en el centro cultural de la parroquia, a las 19.00 horas, y en él la banda ofrecerá un amplio repertorio con piezas como Filarmonía de Alfonso Alves, Abba Mia de Luis Cardozo o When the rain is comming de Timothy Travis.