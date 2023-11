Las graves acusaciones del PP de Redondela hacia la alcaldesa socialista Digna Rivas, a quien responsabilizan de las irregularidades en un expediente del proyecto de mejora del Mercado Municipal presentado este año al Ministerio de Industria para acceder a una subvención de 1,5 millones de euros, ha tenido una contundente respuesta por parte de la regidora redondelana. Rivas presentó esta mañana en la comisaría de la Policía Nacional de Redondela una denuncia contra el portavoz el PP, Javier Bas, por un posible delito de calumnias por acusarla públicamente de falsificar una firma del expediente con el objetivo de conseguir la ayuda para la reforma de la plaza de abastos, que finalmente fue denegada.

La alcaldesa redondelana considera que estas declaraciones son “moi graves” y subraya que el Concello ya abrió un expediente de investigación interna sobre este asunto “e as conclusión preliminares da investigación interna exclúenme totalmente de calquera responsabilidade nesa presunta falsificación”. Además insiste en que no tiene “nada que ocultar” y pone de manifiesto que detrás de las irregularidades detectadas “non estaría ningún membro do goberno actual nin tampouco ningún funcionario do Concello de Redondela”. Sin embargo, evitó acusar a nadie puesto que “a auditoría interna continúa aberta para coñecer que sucedeu”, y señaló que será cuando la investigación esté rematada “cando se depuren as responsabilidades que haxa que depurar”.

"En política non vale todo, e neste caso traspasaron unha liña vermella" Digna Rivas - Alcaldesa de Redondela

Rivas justificó la presentación de la denuncia ante la gravedad de las afirmaciones realizadas por Bas al acusarla de un delito de falsificación “que non vou a consentir”. En este sentido, considera que las declaraciones del líder de los populares “poden constituir un delito de calumnia e por iso, como alcaldesa, véxome na obriga de presentar esta denuncia e non vou parar ata que se depuren responsabilidades”, puntualiza.

La regidora dice entender que el PP ejerza su papel de oposición, “pero o que fixo onte nada ten que ver con facer política, o que fixo foi afirmar que a alcaldesa firmou e enviou documentación falsificada. É algo moi grave. Isto non pode quedar sen unha resposta contundente, no lugar onde debe facerse, que é nos xulgados. En política non vale todo, e neste caso traspasaron unha liña vermella”, advierte.

Digna Rivas presentó la correspondiente denuncia acompañada de los concejales del gobierno local Pilar Martínez, Iván Valles, Rita Pérez y Antonio Cabaleiro.