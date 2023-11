La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, y el concejal de Ensino, Iván Valles, se reunirán hoy jueves con el responsable de la Jefatura Territorial de Educación de Pontevedra, César Pérez Ares, y con el director general de Mobilidade de la Xunta, Ignacio Maestro Saavedra. El encuentro, que se celebrará en Pontevedra, tiene por objetivo tratar diferentes problemáticas de los centros educativos de Redondela “tanto no que se refire ás necesidades do alumnado, como aos problemas estruturais dalgúns edificios e ás deficiencias no trasporte escolar”, explica la Rivas.

La reunión se producirá un día antes de la concentración ante el Concello convocada por la Federación de Anpas de Redondela (viernes, a las 20.00 horas) para exigir una solución al problema del transporte escolar. La regidora municipal trasladará a los responsables de Educación la situación que afecta desde principios de curso al alumnado de los institutos por las carencias del transporte escolar, especialmente en las parroquias de Reboreda, Portocabeiro, Vilar de Infesta, Cesantes, Quintela y Cedeira. La alcaldesa y el concejal, que ya mantuvieron reuniones con las Anpas de los centros afectados, señalan que el servicio “no cuenta con plazas suficientes para hacer el recorrido entre los domicilios del alumnado y el instituto que les corresponde”. Además lamentan que los estudiantes de enseñanza no obligatoria (tanto Infantil como Bachillerato) y ciclos de FP no tengan derecho al transporte escolar. El pleno de Redondela aprobó en la sesión del pasado mes de septiembre una moción por la que instaban a la Xunta a modificar la normativa actual "habilitando o transporte escolar e universal para todo o alumnado de 3 a 18 anos, sen restriccións por distancia". Desdoble de un aula en Reboreda El concejal de Ensino, Iván Valles, trasladará a los responsables autonómicos la preocupación del Concello por el caso del CEIP de Reboreda, donde una de las aulas de Primaria presenta la ratio máxima de alumnos "coa particularidade de que cando menos catro deles teñen necesidades educativas especiais". Valles advierte de la necesidad de desdoblar este aula, tal como reclaman también las familias y el profesorado "para garantir que todo o alumnado conte coa atención educativa que merece". Otro de los problemas de los centros de enseñanza de Redondela, derivado de la antigüedad que presentan muchos de ellos, son las deficiencias estruturales de algunos edificios. Valles señala que, aunque el mantenimiento de los colegios es competencia municipal "o Concello non pode facerse cargo de danos que afectan a algúns edificios que teñen máis de trinta anos e que precisan melloras que van máis aló de simples reparacións de mantemento". En este sentido, destaca el caso de ventanales en mal estado o alicatados de los aseos "que corren risco de desprendemento."