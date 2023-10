El parking de Vilavella y las peatonalizaciones generan tensión en el gobierno de Redondela

El bipartito de Redondela, formado por el PSOE y la Agrupación de Electores (AER), parece que no es tan sólido como aparentaba. Solo cuatro meses después de permitir la investidura de la socialista Digna Rivas y entrar en el gobierno local surgen las primeras tensiones, después de que la formación asamblearia denunciase ayer que el acuerdo firmado con los socialistas no se estaba cumpliendo. Y advierten que “hai puntos do documento que xa son imposibles de levar a cabo”.

Concretamente, dende AER destacan varias actuaciones que consideran prioritarias que ya deberían estar en marcha como “a reorientación do aparcadoiro de Vilavella con criterios medioambientais, as peonalizacións en diversas rúas no casco urbano e a firma dun convenio de emerxencias vitais co Concello de Vigo”.

Respecto al parking de Vilavella, cuyas obras están ya muy avanzadas, señalan que desde que tuvieron conocimiento del proyecto “reclamamos a oportunidade de recuperar a ribeira natural do Maceiras nese tramo, así como construír unha ponte de madeira que comunicase o aparcamento co paseo do río”. Una de las condiciones que puso AER para apoyar a Rivas como alcaldesa fue, entre otras, “reorientar a filosofía dese proxecto, aproveitar o espazo que se está a recuperar en Vilavella e incorporar criterios de sostebilidade a esa actuación”. Sin embargo, desde la formación asamblearia subrayan que, según el estado actual de las obras, “amosan que Rivas non mudou nin unha coma do seu proxecto orixinal” y critican que la oportunidad de recuperar la ribera natural del río “foi desperdiciada para sempre”. Además, también critican que se esté desarrollando un proyecto “sen que estea garantida a saída de vehículos pola rampla traseira da parcela”, lo que obligará a los coches a entrar y salir por la Praza de Ponteareas.

Peatonalizaciones

Otro de los incumplimientos del acuerdo se refiere a las peatonalizaciones de las calles Padre Sarmiento, Paseo da Xunqueira y el entorno de la Praza da Constitución, que debían ser inminentes. “Ata o de agora o goberno de Rivas non fixo absolutamente nada”, y critican que ni siquiera está el necesario estudio de movilidad que debe elaborar la Policía Local.

En relación a las emergencias, el pacto de gobierno establecía una apuesta definitiva por un servicio propio, el SEIS, dotándolo de personal y recursos suficientes, y la promoción con el Concello de Vigo de un convenio para que los bomberos de Teis atendieran las emergencias vitales que surjan en Redondela. “A primeira parte deste asunto entendemos que require de tempo, porque primeiro hai que incrementar os ingresos do Concello, pero neste tempo non consta nin o primeiro contacto para iniciar as conversas con Vigo”, denuncian.