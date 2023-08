El PP califica de “mercado persa” las negociaciones de Rivas y sus socios

El PP de Redondela expresó ayer su rechazo al “espectáculo” acontecido durante las últimas semanas, en las que PSOE y AER mantuvieron varias reuniones con el BNG para llegar a un acuerdo para aprobar los sueldos del gobierno local y los cargos de confianza. Los populares tildaron las negociaciones de “absolutamente opacas” y lamentan que se les vetase en la participación pese a ser el grupo político que recibió mayor apoyo en las pasadas elecciones municipales.

“Ofrecemos a nosa disposición ao diálogo no pleno de organización, e como única resposta obtivemos o silencio. En todo este tempo nin sequera recibimos unha chamada de cortesía”, censura el portavoz del PP, Javier Bas.

“Non anunciaron acordos sobre programas ou proxectos e o único do que se falou e de soldos, de contratación de persoal de confianza e de pactos comerciais entre os socios de investidura. Resulta lamentable ver como as desavinzas entre os socios arránxanse poñendo mais cartos sobre a mesa, como si non importase que eses cartos saian dos petos dos redondeláns”, unos acuerdos que califica de “mercado persa”.

"Os veciños teñen que saber que a solución desta crise política faise a conta de aumentar en case 100.000 euros o gasto político" Javier Bas - Portavoz del PP

“Digna Rivas utilizou esta negociación para resolver problemas internos. Fai dúas semanas se nos vendía a redución do salario da alcaldesa como un sacrificio para non aumentar o gasto da corporación, e agora pasa a cobrar 3.500 euros mais, e aumenta a práctica totalidade dos salarios sen maior problema. Semella que o único salario que non estaba disposta a subir era o da dimitida María Castro”, señala Bas.

“Os veciños teñen que saber que a solución desta crise política faise a conta de aumentar en case 100.000 euros o gasto político, de asumir unha subida da taxa de lixo aos veciños, e de tragar coa contratación de persoal de confianza ao servizo exclusivo do BNG, que é o grupo minoritario da oposición”, señala Bas, que advierte que “estudaremos a posibilidade de impugnar os acordos que se tomen por responder a un interese puramente partidista. Se Digna Rivas pretende comprarse a Alcaldía, alúmenos que non o faga pagando cos cartos dos veciños”, concluye.