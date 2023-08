La nueva edición de Noches de Cea trae este jueves al Pazo, en Nigrán, la actuación del grupo La La Love You y del ex cantante de Siniestro Total, Miguel Costas.

Las entradas para el evento, que tendrá lugar hoy a partir de la 18.00 horas, ya están a la venta. Actuarán también La Chata Soul, The Soulers y Somoza Trío. Mañana es el turno de No More Bullshit, Brais Moran& Nasaufunk y The Bigüis.