Rivas pide “sensatez” a todos los grupos para aprobar los salarios

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, asegura que desde el día siguiente del fracasado pleno de organización, en el que los votos en contra de la oposición impidieron al gobierno local aprobar las propias retribuciones de los concejales o los puestos de confianza propuestos, se puso en contacto con el BNG para acordar una reunión con el objetivo de desbloquear la situación. Así, la regidora niega que fuesen los nacionalistas los que dieron el primer paso de la negociación, como afirmaron el pasado viernes desde el BNG cuando tendieron la mano al gobierno municipal para tratar de desbloquear la situación mostrando su disposición a llegar a acuerdos para facilitar el buen funcionamiento del Concello “tras unha semana sen novas do goberno municipal”, señalaron los nacionalistas.

Rivas es consciente de la necesidad de llegar a un entendimiento que permita a su gobierno trabajar con normalidad, aunque sea en minoría, y pide “sensatez” a todos los grupos para poder aprobar asuntos tan relevantes para el funcionamiento del gobierno local como las retribuciones de los ediles, así como la creación y retribución del personal de confianza.

"Chantaxe"

Por otra parte, el otro socio del gobierno bipartito redondelano, la Agrupación de Electores de Redondela (AER), calificó de “chantaxe” la postura del BNG en el pleno de investidura, al asegurar que votaron en contra de los salarios de los miembros del gobierno local como “revancha” porque previamente “non foran aprobadas as súas extravagantes esixencias: vetar ao PP na representación na Mancomunidade de Vigo, por unha banda, e, por outra, reclamar un cargo de confianza para o grupo municipal do BNG, algo insólito na historia deste Concello”.

Desde AER justifican que no cedieron al “chantaxe” de los nacionalistas de vetar al PP en la Mancomunidade porque sería antidemocrático. “O PP ten dereito a ter representantes, aínda que despois non asista ás reunións da Mancomunidade –como acusa o BNG– como xeito de protesta. Entendemos que o BNG debera defender o dereito á protesta de todos os grupos, non so o seu. Case máis delirante é a esixencia de contar cunha persoa de confianza para o BNG, un grupo na oposición, algo que nunca existiu neste Concello e que non ten explicación lóxica”.

Desde AER acusan al BNG de comportarse como un “bombeiro pirómano”. Consideran contradictorio que mientras por un lado reclaman un gobierno fuerte pero rechazando formar parte de él, ahora “está a tratar de dinamitalo dende fóra”. En este sentido reprochan que pese a que los nacionalistas reconocieron que están a favor de dignificar a política y que sus representantes tengan “unha remuneración axeitada”, pero votaron en contra porque, según ellos, “incumpriuse un pacto de goberno”.