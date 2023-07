La oposición rechaza los sueldos de los concejales y evidencia la debilidad del gobierno de Rivas

El pleno de organización de Redondela evidenció ayer las dificultades a las que tendrá que enfrentarse la alcaldesa socialista Digna Rivas durante los próximos cuatro años para poder llevar adelante su proyecto. La renuncia del BNG a sumarse a la coalición PSOE-AER les deja con un gobierno en minoría, que el jueves no fue capaz de sacar adelante asuntos importantes para el funcionamiento del gobierno, como las propias retribuciones de los concejales o los puestos de confianza propuestos.

Pero la falta de apoyo no solo fue por parte de la oposición, ya que también quedó patente la desunión entre los propios socios de gobierno al votar en contra alguno de los puntos el único concejal de la Agrupación de Electores, Roberto Villar. En concreto, rechazó junto al PP la propuesta de retribuciones para el personal eventual, que incluía el puesto de secretaria de la alcaldesa, un responsable de comunicación y un cargo de confianza del BNG, contratado por el Concello, para realizar distintas funciones de apoyo del grupo municipal –fue acordado por nacionalistas y socialistas en el pacto de investidura–. AER también rechazó, junto a los populares, el nombramiento de los representantes de Redondela en órganos colegiados como la Mancomunidade de Vigo.

“Na sesión de investidura dixo que este ía ser un goberno de diálogo e aberto a cidadanía, pero vemos que mantén a súa actitude despótica

El portavoz del PP, Javier Bas, ya advirtió en su primera intervención que votarían en contra de todos los asuntos, algo que justificó por la falta de diálogo mostrada por Rivas, al no haberles llamado para negociar cuando están en minoría. “Na sesión de investidura dixo que este ía ser un goberno de diálogo e aberto a cidadanía, pero vemos que mantén a súa actitude despótica que a acompañou nos últimos catro anos”, criticó el edil del PP.

Salarios

Uno de los puntos más importantes era las retribuciones de los ediles, que contemplaban un salario de 43.000 euros brutos al año para la alcaldesa, dos concejales con dedicación exclusiva con salarios de 30.000 euros, otros tres ediles con dedicación parcial que cobrarían 19.500 euros, además de las retribuciones que percibirían los portavoces de los grupos políticos y el resto de concejales de la oposición.

Este asunto sería rechazado por los votos en contra de PP y BNG tras un cruce de reproches en el que el edil de la Agrupación de Electores criticaba la decisión de los nacionalistas de no entrar en el gobierno, a los que acusó de “irresponsables” por esta postura. “Éncheselles a boca dicindo que queren un goberno de esquerdas forte e logo non queren entrar no goberno”, afirmó Villar, a lo que el portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, le contestó: “Fala de responsabilidade para formar un goberno forte e hai dous anos non tiveron problema en rachar o bipartito e deixar o goberno máis feble ca nunca”, y advirtió que “como non se están respectando os nosos acordos reservámonos o dereito a renegociar o pacto de investidura”.