El viernes falleció el ex portavoz del BNG del Concello de Salvaterra de Miño Xosé Antón Outeiro González, conocido popularmente como “Titi”. De 57 años de edad, el ex edil, que, en las pasadas elecciones, dejó la primera línea política, era también miembro de la CIG. El ex concejal, cuyos restos mortales se encuentran en el tanatorio Miño Memorial recibirá una despedida civil a las puertas de este tanatorio, hoy, a las 18.00 horas, previa a su incineración en la intimidad familiar.