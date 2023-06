BNG y PSOE cierran el pacto de gobierno “para construír un Soutomaior de futuro”

Era algo que ya se esperaba y por fin es oficial. Los grupos políticos de BNG y PSOE de Soutomaior han sellado el acuerdo para un gobierno de coalición durante los próximos cuatro años en este municipio liderado por Manu Lourenzo, en el que los nacionalistas ganaron las elecciones al lograr seis concejales, los mismos que el PP, pero siendo la lista más votada. Los socialistas, con un solo edil, se suma al gobierno con el objetivo de “construír un Soutomaior de futuro”.

Con este acuerdo, ambas formaciones se comprometen a trabajar de forma conjunta por las necesidades de Soutomaior, anteponiendo siempre el interés general de los vecinos. Entre los principales ejes de trabajo del nuevo gobierno destacan, entre otros, “o desenvolvemento dun novo modelo urbano e de vertebración do concello; a aposta polo rural e polo mar; a defensa do comercio e do turismo; ou o impulso de iniciativas destinadas á mocidade”.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, señaló que la sintonía con los socialistas para llegar al acuerdo y para trabajar por el Concello “foi total desde o primeiro momento”. “Ambas as formacións tiñamos claro que Soutomaior merece avanzar e crecer, e este acordo representa ese compromiso con toda a veciñanza”. Por su parte, la concejala del PSOE, Silvia Cernadas, explicó que “aínda que o acordo de goberno se anuncie agora, levamos traballando desde o primeiro día, porque temos claro o noso compromiso con Soutomaior e co cambio que a veciñanza pediu nas urnas”.

Como parte del acuerdo, los concejales y concejalas de BNG y PSOE acordaron que el nuevo gobierno tendrá dos dedicaciones exclusivas, que le corresponderán al alcalde Manu Lourenzo y al edil nacionalista Diego Moreira, y una dedicación parcial que recaerá en la socialista Silvia Cernadas.

Además se establecen cuatro tenencias de Alcaldía: la primera será para Pablo Garrido; la segunda, Silvia Cernadas; la tercera Rosana Boullosa y la cuarta Rosana Comesaña.

Reparto de áreas

El reparto de áreas acordado tendrá a la Manu Lourenzo Sobral al frente, que además de asumir las competencias asignadas a la Alcaldía, también llevará las áreas de Ensino, Deportes, Festas e Normalización Lingüística.

El edil Pablo Garrido Orge se hará cargo de Medio Ambiente, Urbanismo, Obras e Mobilidade.

Diego Moreira Álvarez asumirá las áreas de Réxime interior, TIC, Persoal, Facenda, Policía Local e Voluntariado.

Rosana Comesaña Sanromán será la responsable de Promoción Económica, Comercio e Hostalaría.

La socialista Silvia Cernadas Martínez dirigirá las áreas de Cultura, Turismo e Memoria.

Rosana Martínez Boullosa será la encargada de Benestar Social, Saúde, Igualdade e Mocidade.

Finalmente, Charo Bouzón Martínez se hará cargo de Medio Rural, Mar, Asociacións e Comunidades.