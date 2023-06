El nacionalista Xosé Manuel Rodríguez Méndez no revalidará mañana el cargo de alcalde de As Neves, un puesto que lleva ejerciendo ocho años, en los que “cambiamos la perspectiva que se tenía de As Neves en el exterior y fuimos capaces de ubicarlo en el mapa como un pueblo más moderno y vanguardista”. Lo sustituirá el popular José Manuel Alfonso, luego de lograr el PP la mayoría absoluta en los comicios del 28-M, un resultado que, según el todavía alcalde en funciones obedece a “un cambio claro de tendencia del electorado a nivel global, que nos afecta también aquí”; pero, especialmente se explicaría, según Rodríguez Méndez “en el fraccionamiento del voto con la presentación del anterior miembro del PSOE y posteriormente tránsfuga, Eduardo Mariño”. “Esa candidatura de Eduardo Mariño trastocó por completo los resultados electorales y acabó por otorgarle la mayoría absoluta al PP”, valora el portavoz del BNG.

Méndez hace un balance positivo de su gestión en estos ocho años y, aunque hace autocrítica aludiendo a que seguramente no todas las decisiones que tomó fueron aceptadas por todos los vecinos y vecinas, apunta que “no se equivoca quien no toma decisiones”. Entre otras cosas, destaca que la situación económica del Concello de As Neves es buena y que su gobierno acaba de negociar una inyección importante de dinero extraordinario a consecuencia del avance de los trabajos de urbanización de la Plisan. Un total de 800.000 euros a disposición del Concello para poder invertirlos en el patrimonio municipal del suelo. Su gobierno ya tenía previstos proyectos para invertir dicho dinero, pero ahora le tocará al nuevo ejecutivo del PP definir sus preferencias. En este sentido, anima al nuevo gobierno a continuar con los proyectos iniciados por él y a seguir promocionando As Neves como un lugar para vivir, así como a seguir creciendo en la oferta de viviendas dentro del Concello. También habla de conseguir una residencia de la tercera edad, una de las espinitas clavadas del alcalde saliente, a quien le hubiera gustado ejecutar dicho proyecto, para el que se trabajó duramente para cambiar el uso del suelo de la parcela donde se tenía previsto levantar “y por desgracia, cuando ya teníamos todo listo, el propietario nos dejó y el proyecto quedó paralizado”. “Ahora nos toca afrontar el papel de control de la acción de gobierno y ganarnos de nuevo la confianza de la gente”, indica Xosé Manuel Rodríguez Méndez, convencido de que “esto es un paréntesis de cuatro años tras los cuales volveremos a gobernar”. Asimismo, agradece a su equipo de gobierno y a todo el personal municipal todo el trabajo y esfuerzo realizado para hacer que As Neves avance.