El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Luis López, visitó Redondela para respaldar al candidato del PP á alcaldía, Javier Bas, y poner en valor su “gran proxecto para garantir o cambio neste concello”. El dirigente provincial destacó que Bas y todo su equipo son la única alternativa para que “Redondela recupere o rumbo do sentidiño tras un mandato sen pés nin cabeza”.

López se refirió así a que Redondela “tan moito potencial que está a deixar pasar as oportunidades porque as coalicións están máis preocupadas en sobrevivirse a si mesmas, algo que nin sequera conseguiron neste concello, que en atender aos veciños. Queren os redondeláns catro anos máis de coalición? Cremos que non, polo que a única alternativa pasa por un goberno encabezado por Javier Bas”.

Para conseguirlo, subrayó, “necesitamos de absolutamente todos os veciños de Redondela”, y destacó que “temos un proxecto serio, un proxecto que representa á inmensa maioría social do concello, tal e como se comprobou hai un par de semanas na multitudinaria presentación da candidatura, temos un gran equipo e ofrecémoslle aos redondeláns traballo duro e un goberno serio e unido dende o primeiro día”.

Por último, López se refirió a la actual alcaldesa socialista Digna Rivas como la candidata “dun PSOE que é nefasto para Galicia”. “É un partido que ten as súas preferencias noutros territorios de España, que non lle dá a Galicia e a Redondela nin sequera o que lle corresponde, e que nos maltrata sistemática e inxustamente”. Un ataque del que considera cómplice al gobierno socialista de Redondela “porque calan e outorgan, porque agochan a cabeza contra este maltrato e porque nunca defenden ao seu concello por riba das súas siglas”. Por esta razón López aseguró que cada papeletaal PSOE el próximo 28 de mayo “será tamén un apoio á pésima xestión do Goberno de Sánchez”.