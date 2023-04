“Sonará un arsenal de 30 instrumentos de la antigüedad para dar la vuelta al continente”

El músico multinstrumentista gallego Abraham Cupeiro (Sarria, 1980), de reconocimiento mundial por su dominio de instrumentos ancestrales que él mismo construye, dará un doble concierto gratuito el próximo sábado, día 22, con la Banda de Música de Arbo en el auditorio de la localidad. Será la apertura musical de la Festa da Lamprea 2023; la primera de interés turístico internacional, que se celebrará el 28, 29 y 30 de abril. Ante la elevada demanda de público, el músico ha decidido ofrecer un dos concierto (a las 18.00 y a las 20.00 horas) con reserva previa.

–Su disco “Pangea” lo ha grabado con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres y el 22 de abril lo tocará con la Banda de Música de Arbo. ¿Guarda relación que acceda a seguir tocando con bandas de música con sus inicios, también en una banda, la de Sarria?

–Considero que las bandas de música son como un tesoro que tenemos que guardar y que muchas veces, incluso, no tienen el debido reconocimiento por la labor que hacen. No solamente por tantos músicos que salimos de ellas, que tenemos que estarles eternamente agradecidos, sino porque además una banda de música es, digamos, la que le pone música a un pueblo, porque puede tocar en cualquier sitio y siempre están haciendo que las fiestas, en este caso como la de la lamprea, tengan un color y un sonido diferente. Por eso, para mí tocar con una banda de música es un privilegio.

–¿Cómo surgió su interés por construir y tocar instrumentos de la antigüedad?

–Creo que es algo que me viene desde niño. Cuando era pequeño empecé en un grupo tradicional y en la banda de música de mi pueblo. Lo popular y lo académico, por así decirlo, siempre han ido de la mano en mi vida, hasta que fui uniendo todas estas cuerdas. Ya cuando acababa la carrera en Madrid, decidí construir una trompeta barroca con mis propias manos, como trabajo de fin de carrera, y porque quería tener una y no tenía dinero para comprarla; ese era el modo más barato. A partir de ahí, se cristalizaron todos eses sueños que tenía de niño, porque al poder construir los instrumentos también he podido fabricar esas llaves que me abren esas puertas del pasado que me están llevando por medio mundo, afortunadamente.

–Construir con sus propias manos los instrumentos que toca requiere más que conocimientos musicales...

–Es una destreza sobre todo manual. Construyo los instrumentos con técnicas muy antiguas. Pocas máquinas utilizo para hacer los trabajos. Ahí está la paciencia que es algo que hemos ido perdiendo en esta sociedad tan rápida, de informaciones que vamos teniendo en nuestro celular, que en menos de 30 segundos ya cambiamos a otra y, al final, para construir un instrumento se necesita estar en paz contigo mismo, porque necesitas esa destreza manual y, a veces, las cosas no salen como quieres y tienes que volver hacia atrás. Así que paciencia y un poquito de habilidad manual.

–¿Qué instrumentos tocará en el concierto de Arbo?

–Son casi 30 instrumentos. Empezaremos con Oceanía con unos de los instrumentos más ancestrales que tocó el ser humano, las caracolas. De la milenaria China tocaremos el hulusi, una especie de tatarabuelo del acordeón hecho de una especie de calabaza. Los chinos, hace 2.500 años, ya tenían este instrumento que tiene un sonido muy especial. De África traeremos la flauta peul de los fulani, el pueblo nómada más grande del mundo. Habrá instrumentos de la Edad de Bronce, instrumentos como el Duduk, que tiene 3.000 años de antigüedad y para mí es el sonido más hermoso que existe en el planeta, protegido por la Unesco. Así hasta 30 instrumentos serán el arsenal sonoro que utilizaremos para dar la vuelta a nuestro continente.

–Su concierto se enmarca en la Festa da Lamprea, un pez prehistórico como algunos de sus instrumentos. ¿A usted le gusta?

–Pues sí, sí que me gusta. Tengo la suerte que me gusta toda comida, no hay nada que no me guste. La lamprea me gusta especialmente porque es fuerte, evidentemente no para comer todos los días, pero las cosas buenas son para comer de vez en cuando y es un placer gastronómico que tenemos en nuestra tierra que tenemos que conservar y preservar.