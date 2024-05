Giráldez: “Es un partido de Primera, no un entrenamiento”

Apuntalada en Los Cármenes la permanencia, Claudio Giráldez está decidido a despedir la temporada con una victoria frente al Valencia que confirme las “buenas sensaciones” que el Celta ha transmitido en Balaídos desde que él está al frente del equipo. “Cerramos la temporada ante nuestra afición con cero urgencias clasificatorias, a diferencia de lo que ocurrió la pasada temporada. Nos lo merecemos todos los celestes y lo afrontamos con ganas de hacer un buen partido y cerrar la temporada con una victoria”, ha señalado el entrenador tras el entrenamiento matinal celebrado en la ciudad deportiva.

En la rueda de prensa previa al choque, Giráldez ha restado importancia al hecho de que tanto el Celta como el Valencia encaren el encuentro con casi nada ya en juego y ha prometido que sacará “un once competitivo, con jugadores que estén bien física y mentalmente y puedan aportar energía” para vencer a los valencianistas. “A nivel individual y económico nos estamos jugando muchas cosas, no es lo mismo quedar en una posición que en otra. Vamos a intentar competir”, ha precisado el técnico. “Esto no es un entrenamiento, sino un partido de Primera División”, ha zanjado.

Claudio Giráldez ha dejado fuera de la convocatoria a Hugo Álvarez y Damián Rodríguez, que descansarán este fin de semana para llegar más frescos al 'play-off' del filial, y ha incluido en su lugar a los futbolistas del Fortuna Javi Rueda y Yoel Lago, quienes seguramente debutarán mañana en la máxima categoría. “Los dos han hecho muy buena temporada con el Fortuna y se lo merecen. Se han entrenado con el primer equipo a lo largo de la temporada, están en mi punto de mira y preparados para rendir”, ha explicado el preparador louriñés, a quien habría gustado convocar a algún chico más del filial, pero “el Fortuna también tiene que competir y por un tema de fichas era difícil da cabida a más”. La otra novedad en la convocatoria es la presencia de Mihailo Ristic, ya recuperado de su lesión. No están, en cambio, no Carles Pérez ni Franco Cervi, que no han superado sus respectivos problemas físicos.

El entrenador del Celta ha aprovechado su comparecencia en la ciudad deportiva para poner en valor el largo recorrido del conjunto celeste en Primera División. “Tiene mucho mérito estar tanto tiempo seguido en una categoría tan exigente, siendo de los equipos más longevos de permanencia seguida en Primera y conseguirlo antes de la última jornada, que siempre te lleva a un partido más dramático”, ha destacado. Y ha añadido: “Ojalá podamos disfrutar de la situación, pero a la vez competir como requiera cualquier partido de esta categoría”.

Giráldez piensa en clave de futuro: “Ojalá podamos tener nuestra mejor versión. Tenemos que ir dando pasos para empezar a construir el Celta del futuro, pensar en que estamos lejos de lo que queremos llegar a ser. Tenemos un partido contra un muy buen rival en nuestro campo para empezar a dar esos pasos”.

"Entiendo que pueda haber cábalas sobre ciertos jugadores, pero he hablado con ellos individualmente y nadie tiene ese sentimiento de despedida"

El preparador céltico ha pasado de puntillas el futuro de un buen número de los futbolistas que están actualmente en nómina y no van a seguir el próximo curso, aunque ha reconocido que contar con una plantilla de 33 futbolistas “es una barbaridad”. Acerca de los futbolistas que puedan disputar mañana su último partido ha comentado: “Yo no sé si va a haber despedidas. No sé si os estáis reuniendo vosotros con el club y yo no. Entiendo que pueda haber cábalas sobre ciertos jugadores, pero he hablado con ellos individualmente y nadie tiene ese sentimiento de despedida”.

Preguntado, con concreto, sobre la situación de Kevin Vázquez, Giráldez se ha limitado a señalar: “Veremos qué once sacamos. Es un jugador más. Está entrenándose muy bien y tiene las mismas opciones que el resto”. Sobre Renato Tapia, que concluye contrato el 30 de junio y se cuenta con que no renovará, ha manifestado: “Está con ganas de jugar, de participar este fin de semana. Se ha entrenado bien, pero tiene que ir dando pasos a nivel físico porque ha estado tiempo lesionado”.

Claudio Giráldez ha ensalzado, por último, al Valencia, al que se ha referido como un espejo en el que mirarse por su valentía a la hora de apostar por la cantera en momentos difíciles. “Han tirado de mucho jugador que llevaba tiempo en el club y mostraba vitalidad para jugar un paso más arriba. Han rejuvenecido la plantilla y les ha salido muy bien, tanto al final de la pasada temporada como esta. Es un equipo muy alegre y vertical con el que me siento identificado”, ha elogiado el preparador céltico, que ha remachado: “Me gusta esa manera de trabajar. Espero que mañana se vea un partido bonito entre dos estilos valientes y atrevidos contra un equipo que ha hecho una buena dentro de ese cambio de plantilla y de rumbo que ha dado. Ojalá podamos imponernos en este partido de equipos jóvenes y de estilos valientes”.