El Celta tendrá cinco semanas de vacaciones y seis de pretemporada

Claudio Giráldez ya tiene la vista puesta en la próxima temporada. El técnico celeste ha trazado ya las líneas maestras de lo que será la pretemporada del equipo, que arrancará en la ciudad deportiva el a comienzos del mes de julio.

Los jugadores iniciarán sus vacaciones a la conclusión del partido del partido de este domingo contra el Valencia en Balaídos. Disfrutarán de cinco semanas de asueto (con el correspondiente plan de mantenimiento) antes de reincorporarse al trabajo. Para los internacionales que han sido convocados con sus selecciones en las fechas FIFA del mes de junio y los citados para el partido de las selecciones autonómicas de Galicia y Cataluña las vacaciones serán algo más cortas.

El entrenador celeste ha programado una pretemporada de unas seis semanas. El club citará a los futbolistas el 2 o el 3 de julio para someterse a los correspondientes exámenes médicos. La excepción podría ser el serbio Mihailo Ristic, si el lateral celeste fuese convocado por el seleccionador de su país, Dragan Stojkovic, para la Eurocopa de Alemania que se jugará del 14 de junio al 14 de julio.

Claudio Giráldez ha previsto la celebración de entre 6 y 7 encuentros amistosos para afinar la preparación de su equipo para el arranque liguero a mediados del mes de agosto, pues el primer partido se celebrará entre semana entere el 12 y el 15 de este mes, una vez hayan concluido los Juegos Olímpicos de París. El club trabaja en concretar fechas escenarios y rivales que, a petición del técnico, serán equipos de entidad. Parte de la pretemporada se realizará fuera de la ciudad, al igual que la mayoría de los encuentros preparatorios debido a las obras de regeneración integral del césped de Balaídos.

Convocados seis internacionales celestes para los partidos del mes de junio

Seis jugadores internacionales del Celta han sido convocados por sus respectivas selecciones nacionales para los partidos amistosos programados por la FIFA a comienzos del próximo mes de junio: Carl Starfelt y Williot Swedverg con las selecciones principal y sub 21 de Suecia; Strand Larsen con Noruega, Luca de la Torre con Estados Unidos; Tasos Douvikas con Grecia y Renato Tapia con Perú. En la presente fecha FIFA, Ristic, seguramente por encontrarse lesionado, no ha sido citado por Serbia, mientras que el seleccionador de Costa de Marfil no ha contado con Jonathan Bamba. Starfelt ha sido convocado son Suecia para los encuentros amistosos que el combinado que dirige Jon Dahl Tomasson disputará ontra Dinamarca (7 de junio) y Serbia (11 de junio), mientras que su compatriota Williot jugará con la selección sub 21 sendos partidos amistosos contra Inglaterra (7 de junio) y Croacia (11 de junio). Larsen, por su parte, no faltará a las citas amistosas que Noruega disputará contra Kosovo (5 de junio) y Dinamarca (8 de junio). Por primera vez desde que firmó con el Celta, Tasos Douvikas ha sido citado por Grecia. Tras un año ausente del combinado griego, el céltico ha sido llamado para los duelos ante Alemania y Malta que se jugarán el 7 y 11 de junio, respectivamente. Luca de la Torre, mientras, vuelve con Estados Unidos, esta vez para los partidos contra Colombia y Brasil (8 y 11 de junio). Finalmente, Perú ha llamado a Renato Tapia para sus duelos contra Paraguay y El Salvador (8 y 15 de junio).