Larsen quiere más goles para ponerse en el escaparate este verano

El delantero del Celta de Vigo, Jørgen Strand Larsen (Halden, Noruega, 2000), actualmente concentrado con su selección, ha abierto la puerta a una posible salida del club celeste este verano. En unas declaraciones recogidas por el medio NRK, el ariete expresó su deseo de dar un paso adelante lejos de Vigo en su carrera deportiva.

"Falta mucho para el verano, así que el objetivo es marcar en todos los partidos hasta entonces. Si lo consigo, puede ser un verano divertido", afirmó Larsen en referencia a su posible salida del Celta.

El delantero noruego, quien se ha destapado como goleador —10 tantos— en su segunda temporada en Vigo, expresó su ambición de jugar en un equipo de mayor nivel. "Yo mismo sé que tengo mucho que desarrollar. Todavía no he jugado en un buen equipo, así que mi objetivo es llegar a un club que no sea siempre inferior cuando hay un partido. Entonces creo que se podrá ver el potencial aún mayor que llevo dentro", declaró.

Sobre el posible interés de otros clubes europeos por ficharle, Larsen comentó: "No hay interés que yo sepa, pero no soy tonto. Entiendo cómo funciona. Así que creo que un delantero de 24 años que ha marcado diez goles en LaLiga despertará interés. Y sé que mis agentes, Tore Pedersen y Patrick Ferreira, tienen todo bajo control. Así que probablemente estén trabajando para movilizarse de cara al verano, y entonces yo me limitaré a hacer lo que pueda. Es decir, rendir con la selección y con los equipos de club hasta entonces".

El noruego, que llegó al Celta en el verano de 2022 procedente del Groningen por una suma cercana a los 12,5 millones de euros, ha sido pieza clave en el equipo gallego esta temporada. Es el máximo anotador del equipo con diez dianas y ha sido titular tanto con Rafa Benítez como con Claudio Giráldez. Y aunque no ha escatimado una gota de sudor con la camiseta del Celta y siempre demostró tener una conexión especial con la grada, nunca ha ocultado su predilección por la Premier League y su afición por el Liverpool.

Pedro Fernández

Su seleccionador le pide que no tenga prisa

Por otro lado, su seleccionador, Ståle Solbakken, ha aconsejado a Larsen que sea prudente antes de dejar Vigo este 2024: "Debe pensarlo con cuidado. [...] Creo que el Celta podría ser fácilmente un equipo de mitad de tabla en España el año que viene. Entonces Jørgen jugará a un nivel muy alto". De hecho, el técnico ha relatado la conversación que tuvo con el goleador celeste. "No saltes a algo que sea necesariamente mejor, o donde pienses que la hierba es más verde, una vez que tienes un puesto en tu club", le comentó a Larsen.

Hace semanas, el director deportivo del Celta, Marco Garcés, ya había especulado en febrero con la posible venta de Larsen, tasando al noruego en 25 millones de euros. "Creemos que este no es el momento para vender, pero probablemente, en verano sea una buena oportunidad para realizar una de estas ventas que te permiten tener una estabilidad económica. Para nadie es un secreto que la temporada que está haciendo Larsen es bastante llamativa. Seguramente vendrán las ofertas que estamos esperando", afirmó Garcés ante los medios.