“El resultado abultado no marcó lo que pasó en el inicio del Celta, que dominó en el principio. Nosotros nos apresuramos demasiado en los primeros pases, nos faltó juego asociativo y ellos buscaron el contraataque para hacernos daño”, analizó Diego Pablo Simeone. “El penalti cambió la situación del partido, y después leímos bien la situación de cambiar de sistema para estar más cómodos y sostener el ataque. En el segundo tiempo ya fue otro partido, la gente que entró lo hizo muy bien porque le dio más vitalidad al equipo. Tuvimos otra presencia y terminamos resolviendo el partido”, comentó.

El técnico argentino confesó estar apenado por no dar minutos al lateral izquierdo Javi Galán “en su casa” porque “seguro que tenía mucho entusiasmo por jugar y estará decepcionado por no haber entrado, pero tenía que pensar en lo que podía pasar porque el partido no estaba terminado”.

Antoine Griezmann, autor de los tres goles del Atlético de Madrid frente al Celta, destacó la importancia del triunfo logrado en Balaídos, antes de confesar que en el segundo gol su intención era “centrar” para Álvaro Morata y no tirar a portería. “Sabíamos que ellos necesitaban los tres puntos, pero nosotros también. Es una gran victoria, nos viene muy bien. El equipo está con mucha confianza. Nos costó un poco crear ocasiones, filtrar pases a los de arriba, pero con un jugador menos suyo todo es más fácil. Nos apretaron al final de la primera parte, pero luego con el segundo gol ya tuvimos más tranquilidad”, comentó a LaLiga.

Cuestionado por su segundo gol, confesó que su intención era pasarla a Morata: “Por eso le pido disculpas, quería centrar y es la derecha y podía ir a cualquier lado. Las rachas de los delanteros son así, hay que aprovecharlas”.