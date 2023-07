El Celta ha presentado a Rafa Benítez en un concurrido acto en A Sede, en que el técnico madrileño ha relatado las razones que le han llevado a comprometerse las próximas tres temporadas con el conjunto celeste y ha esbozado las líneas maestras de trabajo con las que se propone, de la mano de Luis Campos, “hacer crecer al club deportiva y estructuralmente”. Benítez desembarca en el Celta “ambición de competir y ganar partidos" y la motivación de que "los aficionados se sientan satisfechos”

“Es un orgullo poder entrenar al Celta en el año de su centenario”, ha declarado Benítez, que ha rechazado ofertas “más de 20 ofertas”, algunas “de mucho más dinero”, para poder trabajar en un proyecto a tres años que afronta “con la idea de competir desde el primer momento y con las ideas muy claras, controlando todo lo que hagamos en el terreno deportivo y económico”. El preparador madrileño ha asegurado que afronta esta nueva etapa “con ilusión”, buscando “equilibrio” entre la parcela económica y la deportiva“.

“No he venido a dar lecciones de nada. He venido a aprender y a escuchar y a tratar de que el club mejore en todos los apartados, pero sobre todo a que los aficionados estén satisfechos en el aspecto futbolístico y que el Celta sea un poco mejor”, ha apuntado.

“Yo creo que vamos a partir de una línea de cuatro y por delante iremos acoplando o variando sistemas dependiendo de lo que interesa"

Benítez ha relatado que, desde sus primeras conversaciones con Luis Campos, le sedujo el proyecto del Celta. “El objetivo de competir por conseguir títulos inmediatos no era fácil. La segunda idea era un proyecto y las cosas que me decía Luis y las conversaciones que tuve con Carlos y con Marian fueron muy positivas en la línea que yo buscaba”, ha explicado.

Fichajes

El nuevo entrenador del Celta ha eludido hablar del número de fichajes y de las posiciones que el club necesita reforzar en el próximo mercado, aunque sí ha esbozado el modelo de juego que le gustaría implementar en el equipo. “El aficionado no quiere sufrir como ha sufrido estos últimos años, quiere que el equipo compita. Me gusta mucho el equilibrio, dentro y fuera del campo. Sé lo que el club puede gastar y lo que el equipo necesita. Vamos a incorporar los jugadores que necesitamos, un número suficiente para que el equipo crezca y no suframos”, ha apuntado, sin dar más detalles.

El hecho de ser el entrenador mejor pagado de la historia del Celta no le genera a Benítez una responsabilidad añadida. “Yo estoy acostumbrado a intentar ganar siempre. Me gustar mejorar, competir, pero soy realista. Busco el equilibrio y sentar las bases para que el equipo crezca, sea competitivo y piense en ganar. Luego se puede o no se puede. El Celta ha hecho un esfuerzo y esto es positivo”, ha observado.

El esquema de juego del nuevo Celta dependerá, en buena medida, de los fichajes que se incorporen este verano. No obstante, Benítez ha dado alguna pista de cómo puede jugar el cuadro celeste. “Yo creo que vamos a partir de una línea de cuatro y por delante iremos acoplando o variando sistemas dependiendo de lo que interesa. Puede ser un 4-4-2 o un 4-2-3-1, pero dependiendo de los partidos hay que adaptarse”, ha comentado. “Me gusta que mis equipos tengan intensidad y que jueguen el balón siempre que se pueda, sin hacer cosas raras ni exagerar” ha agregado. Y ha remachado: “Hay que darle al aficionado algo y en situaciones de gol, si es posible, ser intensos, mover el balón rápido y tratar de jugar bien. Defender bien y salir a la contra con eficacia. Pero esto es el manual de cualquier entrenador”.

El técnico madrileño cuenta inicialmente con Gabri Veiga, actualmente concentrado con la selección sub 21 y a quien el Celta sospecha que no podrá retener. “Yo cuento con él. Es un jugador que está en la plantilla trataré de mejorar en lo que pueda al chico el tiempo que esté conmigo para que sea un jugador importante. ¿Qué va a pasar en el futuro? Nadie lo sabe”, ha apuntado.

Cantera

Benítez se ha definido como un técnico receptivo hacia la cantera, aunque ha precisado que la condición de canterano no otorga derecho a nada si no viene acompañada de talento. “No vale solo con ser canterano y con eso te damos la camiseta. La cantera hay que mirarla. Hay que trabajar con los de abajo, coordinarse para que todos sientan que su trabajo es reconocido. A partir de ahí, depende de ellos”, ha señalado.

Preguntado sobre el objetivo deportivo para la temporada en curso, Benítez ha expresado su intención de que sea la competición la que ponga al Celta en su sitio. “No nos hemos planteado dónde tenemos que terminar este año o el año que viene. Nos conformamos con hacerlo bien. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Es un proceso y llevará un tiempo. ¿Cómo? Jugando lo mejor posible”, ha reflexionado.

El presidente Carlos Mouriñó ha celebrado, por su parte, la llegada de Benítez, ha recordado el "gran esrfuerzo" realizado por el Celta para contratarlo y ha hecho suyas las palabras de Javier Tebas, el presidente de LaLiga, cuando se enteró de su fichaje: "No es para el Celta, es un éxito para España. Necesitábamos a gente como él y él viene con nosotros".