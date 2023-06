En “El fútbol a sol y sombra”, el delicioso libro en el que Eduardo Galeano desgrana su amor a este deporte, el escritor uruguayo cuenta una historia muy curiosa sobre su colega Paco Espínola: “No le interesaba el fútbol. Pero una tarde del verano de 1960, buscando qué escuchar en la radio, Paco pescó por casualidad la transmisión de un partido. Era el clásico local. El club Peñarol perdió por goleada, 4 a 0, ante Nacional. Cuando cayó la noche, Paco estaba tan triste que decidió cenar solo por no amargarle la vida a nadie. ¿De dónde venía tanta tristeza? Paco ya estaba por creer que era una tristeza porque sí, o por la pura pena de ser mortal en el mundo, cuando de pronto se dio cuenta de que estaba triste porque Peñarol había caído. Él era hincha de Peñarol y no lo sabía”.

No tenemos en Vigo el problema de Paco Espínola que con tanto arte contaba Galeano. Aquí el mundo de la cultura, el artístico, el empresarial, el político, el sindicalista...tienen claro su celtismo y hacen bandera de él. A estas horas quién más y quién menos contiene el aliento a la espera del partido del domingo ante el Barcelona en el que el Celta se juega la permanencia en Primera División y frenar así la caída vivida en las últimas jornadas cuando la tormenta estropeó lo que parecía una temporada plácida.

FARO les pidió en las últimas horas un mensaje de ánimo para el equipo, una idea, un pronóstico, un deseo...lo que les saliese de dentro en este momento. Y que acompañasen su comentario con una imagen con la primera letra de su nombre y que juntas compusiesen el lema “Hala Celta, Afouteza”. Y ahí acudieron raudos. No son casos de celtistas de conveniencia, ni de boquilla. Muchos de ellos pagan religiosamente el abono y se sientan en las gradas de Balaídos los domingo para medir su resistencia arterial. La sexóloga Emma Placer, socia número 3.809, es un buen ejemplo e ilustrativo de la que significa sentirse hechizado por el Celta. Vallisoletana de nacimiento pero además de abonada es miembro de la Peña Comando Celta. Ella representa ahora mismo la vena más optimista de la parroquia celtista. Estará el domingo en Balaídos y agarra su esperanza a las agónicas experiencias anteriores ya vividas: “Lo vamos a lograr. Confío en este equipo al igual que hace diez años me subí al autobús del 4,01%. Esta vez tenemos casi el 80% de posibilidades de mantener la categoría, nuestro trabajo como personas aficionadas y apasionadas del Celta es CREER, motivar a nuestro equipo y no bajar los brazos. Siempre en las buenas, siempre en las malas te animaré: Hala Celta! Nos vemos el domingo en Balaidos”.

El escritor Pedro Feijoo añadió la vertiente audiovisual a su proclama: “Este domingo saímos a gañalo todo. A rachar coa pana”, anima. En un simpático vídeo, sembrado de gags y efectos sonoros, el literato arenga a la afición a empujar al equipo hacia la victoria con soflamas de lo más encendidas: “Afouteza é a cidade. Afouteza é o verde de Balaídos. Afouteza é a portería de Marcador. Afouteza somos todos”. Todo ello, esférico en mano, y luciendo la reproducción de una camiseta con el primer escudo del Celta.

Quedan lejos los tiempos en los que el mundo de la cultura escapaban del fútbol y trataban de distanciarse de una “práctica tan primitiva” como llegó a calificarlo algún insigne escritor. Las letras han abrazado al fútbol y sino que se lo digan a Antonio Teijeiro, socio número 666 del Celta, que pide para el domingo que “resoe e brille, hoxe máis que nunca, o sentimento azul celeste”. Siguiendo con el mundo de las letras, Ledicia Costas pide que “este domingo todos os corazóns bombeen forza celeste”, un sentimiento del que también se hace partícipe María Oruña.

Otro que también tiene un hoja de servicios celtista capaz de resistir cualquier análisis es el abogado Carlos Borrás, socio 4.262, y quien echa mano de un mensaje casi bélico, tan dado a estas citas: “Por nuestros anuelos, nuetros padres, por nosotros, por nuestros hijos...es la última batalla”. Esta idea también gira en la cabeza del empresario Eduardo Vieira que a la hora de pedir ese último esfuerzo al equipo frente al Barcelona recurre a la fuerza del pasado: “Por todos os que nos antecederon, por todos os nosos, ala Celta”.

El músico Teo Cardalda demuestra que su ADN va impregnado de Celta porque enseguida relaciona al equipo con una de las palabras que más lo han identificado a lo largo de su historia: “Del mayor sufrimiento nace el mejor arte, ánimo Celta”. Su pensamiento engancha bien con el de su “colega” Antón Reixa que proclama “os celtistas somos melancólicos, pero non fracasados”.

La sindicalista Amelia Pérez echa mano de Pepe Mújica, expresidente de Uruguay, para avisar de que “os únicos derrotados son os que baixan os brazos. O Celta xamais os baixará”.

Son solo un pequeño ejemplo de cómo respira la ciudad en estos días. El Celta está en boca y mente de todo el mundo. Y aquí, visto lo visto, no tenemos el problema de Paco Espínola que desconocía a quién le pertenecía su corazón.